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МВД заблокировало три сайта по продаже краденых банковских карт более чем на 650 миллионов долларов
Ресурсы вели противозаконную деятельность по всему миру на протяжении многих лет undefined
Новости

МВД заблокировало три сайта по продаже краденых банковских карт более чем на 650 миллионов долларов

Ресурсы вели противозаконную деятельность по всему миру на протяжении многих лет

МВД России закрыло доступ к трем мошенническим сайтам по продаже данных банковских карт — Ferum и Trump's Dumps, а также форум с рекламными объявлениями Sky-Fraud. По оценке компании Group-IB, на ресурсах продавались данные 113 миллионов карт. Общая стоимость информации, полученной незаконным способом, составляла 654,9 миллиона долларов.


«Заглушки на данных ресурсах появились в ночь на 8 февраля, а сложности с доступом к ним появились раньше — начиная с 5 февраля», — сказал РБК представитель Group-IB. Он отметил, что речь идет не о простой блокировке, а дефейсе.


«Это может свидетельствовать о том, что сотрудники полиции получили доступ к инфраструктуре злоумышленников, что возможно только в связи с задержанием лиц, причастных к управлению как форумом, так и кардшопами», — добавил он.


Сайты были заблокированы в ночь на 8 февраля. На них появились баннеры о блокировке российскими правоохранительными органами.


Это так называемые кардшопы — магазины, продававшие данные чужих банковских карт, Ferum и Trump's Dumps, а также форум с рекламными объявлениями этих магазинов Sky-Fraud. Заблокирован и сайт Uas-Service, который занимался продажей номеров социального страхования и обеспечивал анонимность злоумышленников при доступе к RDP-серверам. Отмечается, что все сайты русскоязычные.


14 января ФСБ по запросу правоохранительных органов США отчиталась о спецоперации по задержанию членов группировки REvil. По версии американцев, хакеры REvil атаковали крупнейшего производителя мяса, газопровод в США и другие компании.


Следственные действия прошли в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях. В ФСБ уточнили, что провели обыски по 25 адресам у 14 участников группировки.

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Блеск и нищета королей хакерского мира: Daily Storm публикует профайлы подозреваемых по делу группировки REvil

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Dailystorm - Блеск и нищета королей хакерского мира: Daily Storm публикует профайлы подозреваемых по делу группировки REvil
#мвд #кибербезопасность #киберпреступления #мошенничество
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