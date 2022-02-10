Сравнимо с населением Пскова и Норильска: число больных COVID-19 за сутки в России приблизилось к 200 тысячам

В России выявлено 197 076 новых случаев заражения COVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб. Показатель является максимальным в стране с начала пандемии. Это немного больше численности населения Норильска и почти равно количеству жителей Пскова.





Выздоровели за это время 106 092 пациента, скончался 701 человек. За день количество госпитализированных составило 19 446.





В Москве за сутки выявлено 22 747 заболевших. Это на 11 226 больше, чем днем ранее. В Санкт-Петербурге — 21 644, в Подмосковье — 7611 случаев заражения.





Всего по стране с начала пандемии было зарегистрировано 13 527 845 случаев заболевания. 10 909 397 человек выздоровели, 338 091 пациент скончался.





6 февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что несмотря на стремительный рост числа суточных заражений коронавирусом, специалисты наблюдают тенденцию к стабилизации ситуации. Врачи отмечают, что течение заболевания и его тяжесть приобрели черты сезонного ОРВИ.