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Споривший с Жириновским священник РПЦ отказался молиться за политика, заболевшего COVID-19
Парламентарий находится под наблюдением врачей в Центральной клинической больнице Коллаж: Daily Storm
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Споривший с Жириновским священник РПЦ отказался молиться за политика, заболевшего COVID-19

Парламентарий находится под наблюдением врачей в Центральной клинической больнице

Коллаж: Daily Storm

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 2 февраля был госпитализирован с подтвержденным диагнозом COVID-19. Политика доставили в Центральную клиническую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По информации некоторых СМИ, Жириновского уже подключили к аппарату ИВЛ. Протоиерей Александр Ильяшенко в беседе с Daily Storm заявил, что не будет молиться за Жириновского, но пожелал ему здоровья. В 2010 году священник и парламентарий остро дебатировали на Первом канале по поводу демографии.


«Молиться о нем я особенно не буду. Я далек от него, — сказал Ильяшенко. — Дай Бог ему здоровья, могу ему только хорошего пожелать».


В 2010 году, выступая на ток-шоу «Гордон Кихот», Жириновский вступил с Ильяшенко в полемику по поводу демографической ситуации в России. Тогда священнослужитель сообщил, что рождаемость в стране упала. При этом у него самого 12 детей и 23 внука. На это парламентарий заявил, что женщина — не свиноматка, и пожалел супругу Ильяшенко, которая якобы 24 года не спала и выносила горшки.


Протоиерей признался, что не держит зла на Жириновского и считает его «не рядовым» в политике: «Он такой, какой есть. Умный человек. Он все просчитывает, продумывает. Это его манера поведения. Кому-то нравится, кому-то нет, но человек он, безусловно, не рядовой».


Вечером 9 февраля в Минздраве РФ рассказали о состоянии лидера ЛДПР. Политик поступил в ЦКБ в Москве неделей ранее с подтвержденным «омикроном». В ведомстве заверили, что Жириновский находится в стабильном состоянии.


Некоторые СМИ со ссылкой на источники, приближенные к Жириновскому, писали, что он в критическом состоянии и его подключили к ИВЛ. При этом глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин опроверг эту информацию. Он отметил, что с Жириновским «все нормально», он продолжает работать.


Источник в партии либерал-демократов 10 февраля сообщил ТАСС, что врачи ЦКБ лишь иногда дают Жириновскому кислородную маску. Позже источник Znak.com рассказал, что политик «вчера мог дышать, сегодня сам не может». Собеседник издания пояснил, что врачи не стали сразу подключать Жириновского к аппарату ИВЛ, так как «опасались, что снять уже не получится».


В 2012 году будущий кандидат в президенты РФ Жириновский говорил, что он крещеный и венчаный. Он рос в семье верующих людей, где коммунистов почти не было. Тогда политик сказал, что по сравнению с другими кандидатами он ближе всех к православию.

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#рпц #владимир жириновский #священники #коронавирус #ивл
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