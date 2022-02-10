Дима Билан рассказал, как победил коронавирус, и опроверг слухи о нахождении на ИВЛ

Певец Дима Билан в своем Instagram подтвердил, что переболел ранее коронавирусом. Но, по его словам, «омикрон» оказался побежден. При этом артист опроверг появившиеся в СМИ слухи, что он якобы находился в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких. Артист лечился дома. Продюсер Яна Рудковская также назвала неправдой информацию о больших проблемах со здоровьем исполнителя.
«Я его прожил достаточно тихо. В начале этого месяца. Я сдал два теста, все было отрицательно. Потом я сдал еще раз, и он уже подтвердился. У меня все прошло», — сообщил Билан в соцсетях. Артист отметил, что едет сдавать еще один тест. «Чтобы еще раз убедиться, что ковид меня покинул», — пояснил он.
Билан позднее в Instagram написал о полном выздоровлении: «Омикрон» меня покинул». «Мы с врачами из 52-й городской больницы постарались невероятно! Я вас люблю, мои дорогие врачи! Дай Бог вам сил и здоровья. Вы как на войне, доблестные, любимые! Вчера ночью уже был отрицательный тест», — заявил исполнитель.
По заверениям певца, 14-15 февраля в концертном зале Crocus City Hall обязательно состоится его выступление «на самом высоком уровне». «Кому-то очень выгодно распространять такие слухи, что я на ИВЛ. Господи, сколько можно уже. Друзья, здоровья вам! Жду невероятно нашу встречу! Не болейте!» — обратился Билан к своим поклонникам.
Опровергла слухи в Сети о госпитализации Билана с коронавирусом и его продюсер Яна Рудковская.
«Это неправда. Он сам все сообщит, — сказала Рудковская изданию Инфо24.
Ранее ряд Telegram-каналов писали, что Билана госпитализировали в Москве с ковидом в состоянии средней тяжести. Сообщалось, что у певца у заболело горло и заложило нос, а температура держалась около 37,5 градуса. Также отмечалось, что у музыканта томография не выявила поражения легких, но течение болезни осложняется ларинготрахеитом.
В декабре 2021 года Дима Билан в интервью журналистке Ксении Собчак признал, что у него довольно серьезные проблемы со спиртным и одно время врачи ставили ему третью степень алкоголизма. Но несмотря на неутешительный прогноз медиков, Билан заверил Собчак, что «знает своего врага в лицо». Также исполнитель рассказал о своей новой недвижимости.
Еще в 2020 году Билан настроился на покупку нового жилья, но коронавирус сильно подпортил ему планы. Сначала певец очень хотел купить дом советского писателя Александра Штейна в Переделкине, но в итоге решил жить в элитном поселке по соседству с российскими футболистами Артемом Дзюбой и Игорем Акинфеевым.
Выяснилось, что Билан решил не продавать старый дом в Рассказовке, а сдает его за 420 тысяч рублей в месяц. По словам артиста, этих денег ему как раз хватает для оплаты коммуналки в своем новом жилище площадью около 500 квадратных метров. Сейчас в доме Билана идет небольшой ремонт.