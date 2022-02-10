Дима Билан рассказал, как победил коронавирус, и опроверг слухи о нахождении на ИВЛ

«Я его прожил достаточно тихо. В начале этого месяца. Я сдал два теста, все было отрицательно. Потом я сдал еще раз, и он уже подтвердился. У меня все прошло», — сообщил Билан в соцсетях. Артист отметил, что едет сдавать еще один тест. «Чтобы еще раз убедиться, что ковид меня покинул», — пояснил он.





Билан позднее в Instagram написал о полном выздоровлении: «Омикрон» меня покинул». «Мы с врачами из 52-й городской больницы постарались невероятно! Я вас люблю, мои дорогие врачи! Дай Бог вам сил и здоровья. Вы как на войне, доблестные, любимые! Вчера ночью уже был отрицательный тест», — заявил исполнитель.





По заверениям певца, 14-15 февраля в концертном зале Crocus City Hall обязательно состоится его выступление «на самом высоком уровне». «Кому-то очень выгодно распространять такие слухи, что я на ИВЛ. Господи, сколько можно уже. Друзья, здоровья вам! Жду невероятно нашу встречу! Не болейте!» — обратился Билан к своим поклонникам.