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Дима Билан рассказал, как победил коронавирус, и опроверг слухи о нахождении на ИВЛ
Певец признался, что «омикрон» его покинул и он готов радовать зрителей на концертах в ближайшее время undefined
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Дима Билан рассказал, как победил коронавирус, и опроверг слухи о нахождении на ИВЛ

Певец признался, что «омикрон» его покинул и он готов радовать зрителей на концертах в ближайшее время

Певец Дима Билан в своем Instagram подтвердил, что переболел ранее коронавирусом. Но, по его словам, «омикрон» оказался побежден. При этом артист опроверг появившиеся в СМИ слухи, что он якобы находился в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких. Артист лечился дома. Продюсер Яна Рудковская также назвала неправдой информацию о больших проблемах со здоровьем исполнителя.

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«Я его прожил достаточно тихо. В начале этого месяца. Я сдал два теста, все было отрицательно. Потом я сдал еще раз, и он уже подтвердился. У меня все прошло», — сообщил Билан в соцсетях. Артист отметил, что едет сдавать еще один тест. «Чтобы еще раз убедиться, что ковид меня покинул», — пояснил он.


Билан позднее в Instagram написал о полном выздоровлении: «Омикрон» меня покинул». «Мы с врачами из 52-й городской больницы постарались невероятно! Я вас люблю, мои дорогие врачи! Дай Бог вам сил и здоровья. Вы как на войне, доблестные, любимые! Вчера ночью уже был отрицательный тест», — заявил исполнитель.


По заверениям певца, 14-15 февраля в концертном зале Crocus City Hall обязательно состоится его выступление «на самом высоком уровне». «Кому-то очень выгодно распространять такие слухи, что я на ИВЛ. Господи, сколько можно уже. Друзья, здоровья вам! Жду невероятно нашу встречу! Не болейте!» — обратился Билан к своим поклонникам.

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Опровергла слухи в Сети о госпитализации Билана с коронавирусом и его продюсер Яна Рудковская.


«Это неправда. Он сам все сообщит, — сказала Рудковская изданию Инфо24.


Ранее ряд Telegram-каналов писали, что Билана госпитализировали в Москве с ковидом в состоянии средней тяжести. Сообщалось, что у певца у заболело горло и заложило нос, а температура держалась около 37,5 градуса. Также отмечалось, что у музыканта томография не выявила поражения легких, но течение болезни осложняется ларинготрахеитом.


В декабре 2021 года Дима Билан в интервью журналистке Ксении Собчак признал, что у него довольно серьезные проблемы со спиртным и одно время врачи ставили ему третью степень алкоголизма. Но несмотря на неутешительный прогноз медиков, Билан заверил Собчак, что «знает своего врага в лицо». Также исполнитель рассказал о своей новой недвижимости.


Еще в 2020 году Билан настроился на покупку нового жилья, но коронавирус сильно подпортил ему планы. Сначала певец очень хотел купить дом советского писателя Александра Штейна в Переделкине, но в итоге решил жить в элитном поселке по соседству с российскими футболистами Артемом Дзюбой и Игорем Акинфеевым.


Выяснилось, что Билан решил не продавать старый дом в Рассказовке, а сдает его за 420 тысяч рублей в месяц. По словам артиста, этих денег ему как раз хватает для оплаты коммуналки в своем новом жилище площадью около 500 квадратных метров. Сейчас в доме Билана идет небольшой ремонт. 

#артисты #коронавирус #ивл #билан #слухи
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