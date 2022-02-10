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«Все начали вопить налево и направо»: Песков прокомментировал скандал о допинг-пробе Валиевой
Пресс-секретарь президента России призвал ориентироваться на позицию МОК undefined
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«Все начали вопить налево и направо»: Песков прокомментировал скандал о допинг-пробе Валиевой

Пресс-секретарь президента России призвал ориентироваться на позицию МОК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что в допинг-пробе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой нашли медицинский препарат триметазидин. Представитель Кремля посетовал, что «все начали вопить налево и направо», не имея при этой подтвержденной информации. Песков призвал ориентироваться на позицию Международного олимпийского комитета (МОК).


«Скандал разгорелся, как вы сказали, не на Олимпиаде вчера, а вокруг Олимпиады. Разгорелся он среди тех, кто не обладал должной информацией. Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков», — цитирует заявление Дмитрия Пескова на пресс-конференции РИА Новости.


Представитель Кремля подчеркнул, что единственным первоисточником по этому вопросу должен быть МОК. «Вы слышали заявление МОК, нам здесь что-то говорить нет никакого смысла. Ориентируемся на МОК, желаем нашим спортсменам, в том числе Валиевой, только золотых наград», — добавил он.


Ранее 10 февраля официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс назвал спекуляциями сообщения в СМИ о том, что сомнительный допинг-тест россиянки Камилы Валиевой стал причиной отмены планировавшегося награждения на Олимпийских играх в Пекине. «Это юридический вопрос. Больше ничего не могу сказать. Все стараются решить эту проблему очень быстро», — добавил Адамс.


О том, что в пробе 15-летней спортсменки Валиевой якобы нашли триметазидин, СМИ сообщили 9 февраля. Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сказала, что не верит публикациям. По правилам, за возможные нарушения антидопингового законодательства несовершеннолетнюю фигуристку не смогут привлечь к ответственности.

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Чайковская и Тарасова исключили допинг у фигуристов России, призвав их не отвлекаться на скандалы на Олимпиаде

Пока официальной информации о проблемах с допинг-пробой у россиян нет, но СМИ писали об одном «проблемном» спортсмене 9 февраля 2022
Dailystorm - Чайковская и Тарасова исключили допинг у фигуристов России, призвав их не отвлекаться на скандалы на Олимпиаде
#олимпиада #песков #кремль #мок
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