Путин пожелал здоровья Жириновскому

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле оповещены о состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которого 2 февраля госпитализировали. Он находится в Центральной клинической больнице с выявленным «омикроном». Путин и Песков пожелали парламентарию скорейшего выздоровления.





«Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Президент в курсе и, конечно же, присоединяется к пожеланиям скорейшего выздоровления», — сказал пресс-секретарь Кремля.





О том, что Жириновский находится с в больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19, стало известно 9 февраля. В ЛДПР опровергли информацию о госпитализации парламентария, однако позже в Минздраве сообщили , что он находится в ЦКБ в стабильном состоянии. Некоторые СМИ писали, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ.





10 февраля источник в партии либерал-демократов рассказал ТАСС, что медики лишь иногда дают Жириновскому кислородную маску. Позже источник Znak.com сообщил, что политика подключили к ИВЛ. Врачи не стали сразу подключать Жириновского к аппарату, так как «опасались, что снять уже не получится», пояснил собеседник издания.