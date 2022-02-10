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Путин пожелал здоровья Жириновскому
В Кремле сообщили, что в курсе госпитализации лидера ЛДПР undefined
Новости

Путин пожелал здоровья Жириновскому

В Кремле сообщили, что в курсе госпитализации лидера ЛДПР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле оповещены о состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которого 2 февраля госпитализировали. Он находится в Центральной клинической больнице с выявленным «омикроном». Путин и Песков пожелали парламентарию скорейшего выздоровления.


«Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Президент в курсе и, конечно же, присоединяется к пожеланиям скорейшего выздоровления», — сказал пресс-секретарь Кремля.


О том, что Жириновский находится с в больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19, стало известно 9 февраля. В ЛДПР опровергли информацию о госпитализации парламентария, однако позже в Минздраве сообщили, что он находится в ЦКБ в стабильном состоянии. Некоторые СМИ писали, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ.


10 февраля источник в партии либерал-демократов рассказал ТАСС, что медики лишь иногда дают Жириновскому кислородную маску. Позже источник Znak.com сообщил, что политика подключили к ИВЛ. Врачи не стали сразу подключать Жириновского к аппарату, так как «опасались, что снять уже не получится», пояснил собеседник издания.

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Споривший с Жириновским священник РПЦ отказался молиться за политика, заболевшего COVID-19

Парламентарий находится под наблюдением врачей в Центральной клинической больнице 10 февраля 2022
Dailystorm - Споривший с Жириновским священник РПЦ отказался молиться за политика, заболевшего COVID-19
#владимир жириновский #кремль #песков #коронавирус #омикрон #лдпр #владимир путин
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