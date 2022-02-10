На «Московских ярмарках» рассказали, как есть сладости без вреда фигуре

Сначала такой шоколад может показаться вам слишком горьким, но это дело привычки. И главное не переборщить, ведь суточная норма продукта, при которой навредить фигуре невозможно, составляет всего 20 грамм. Темный шоколад стимулирует кровообращение и помогает вырабатывать гормон радости, снижает уровень холестерина и благотворно влияет на сосуды.





Высококачественный темный шоколад всегда можно найти на «Московских ярмарках». Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.





Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в любой удобной соцсети: Instagram, «ВКонтакте» или Facebook.