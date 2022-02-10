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На «Московских ярмарках» рассказали, как есть сладости без вреда фигуре
Главное выбрать правильный шоколад undefined
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На «Московских ярмарках» рассказали, как есть сладости без вреда фигуре

Главное выбрать правильный шоколад

Самое важное для тех, кто любит сладкое и ведет здоровый образ жизни, — устоять перед пирожными и конфетами. Очень сложно не съесть шоколадный батончик во время рабочего дня. Но не все умеют выбирать тот шоколад, который не вредит здоровью, полезен и является альтернативой многочисленным десертам, в которых слишком много сахара.

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Сначала такой шоколад может показаться вам слишком горьким, но это дело привычки. И главное не переборщить, ведь суточная норма продукта, при которой навредить фигуре невозможно, составляет всего 20 грамм. Темный шоколад стимулирует кровообращение и помогает вырабатывать гормон радости, снижает уровень холестерина и благотворно влияет на сосуды. 


Высококачественный темный шоколад всегда можно найти на «Московских ярмарках». Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.


Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в любой удобной соцсети: Instagram«ВКонтакте» или Facebook.

#фермерство #продукты #торговля #ярмарка
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