Путин на встрече с Токаевым заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. По словам российского лидера, Казахстан подвергся атакам международных банд, которые воспользовались ситуацией в республике. Путин также отметил, что сейчас считает обстановку стабильной. Глава Казахстана в свою очередь заявил, что обе страны являются «соседями от бога» и будут дальше укреплять сотрудничество.
«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны», — сказал Путин, приветствуя Токаева.
Российский лидер отметил, что виделся с казахстанским президентом до новогодних праздников, но тогда ничто не предвещало волнений.
Путин подчеркнул, что Казахстан уверенно, твердо стоит на ногах благодаря усилиям властей. В свою очередь Токаев поблагодарил российского коллегу за помощь — ввод в страну миротворческого контингента ОДКБ.
По словам Путина, Россия, будучи одной из стран ОДКБ, подставила плечо Казахстану, но главную роль в нормализации ситуации сыграло руководство самого Казахстана.
Российский лидер также отметил, что «придется немало усилий приложить, чтобы восстановить все, что потеряно в ходе этих событий». Токаев подчеркнул, что все виновники беспорядков будут наказаны.
Общение двух президентов проходит на близком расстоянии, так как Токаев привился российской вакциной «Спутник V». На встрече обсудят перспективы развития двусторонних отношений, интеграционное сотрудничество и международные проблемы. Ранее стало известно, что по итогам переговоров политики выступят с совместным заявлением.
В Казахстане в начале января прошли массовые волнения и беспорядки. Поводом для них стало повышение цены на газ. В самом крупном городе страны, Алма-Ате, протесты переросли в погромы и разбой. По данным властей, за такими событиями стоят зарубежные боевики. По официальным данным, в результате беспорядков в стране погибли 225 человек.