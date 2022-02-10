Путин на встрече с Токаевым заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. По словам российского лидера, Казахстан подвергся атакам международных банд, которые воспользовались ситуацией в республике. Путин также отметил, что сейчас считает обстановку стабильной. Глава Казахстана в свою очередь заявил, что обе страны являются «соседями от бога» и будут дальше укреплять сотрудничество.





«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны», — сказал Путин, приветствуя Токаева.





Российский лидер отметил, что виделся с казахстанским президентом до новогодних праздников, но тогда ничто не предвещало волнений.





Путин подчеркнул, что Казахстан уверенно, твердо стоит на ногах благодаря усилиям властей. В свою очередь Токаев поблагодарил российского коллегу за помощь — ввод в страну миротворческого контингента ОДКБ.





По словам Путина, Россия, будучи одной из стран ОДКБ, подставила плечо Казахстану, но главную роль в нормализации ситуации сыграло руководство самого Казахстана.