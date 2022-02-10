НАТО может разместить боевые группы в районе Черного моря

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 февраля заявил, что альянс изучает возможность размещения боевых групп в районе Черного моря для долгосрочного присутствия. Боевые группы уже находится в странах Балтии и Польше, однако НАТО планирует нарастить военное присутствие в Румынии.





«Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы рассмотрим возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», — сообщил он в ходе пресс-конференции.





Столтенберг заявил, что на данный момент ВС Украины экипированы, подготовлены и управляются лучше, чем в 2014 году. По словам политика, поддержку силам обороны Украины альянс оказывает, чтобы они могли себя защитить — реализовать право каждой нации.