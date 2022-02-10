НАТО может разместить боевые группы в районе Черного моря

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 февраля заявил, что альянс изучает возможность размещения боевых групп в районе Черного моря для долгосрочного присутствия. Боевые группы уже находится в странах Балтии и Польше, однако НАТО планирует нарастить военное присутствие в Румынии.
«Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы рассмотрим возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», — сообщил он в ходе пресс-конференции.
Столтенберг заявил, что на данный момент ВС Украины экипированы, подготовлены и управляются лучше, чем в 2014 году. По словам политика, поддержку силам обороны Украины альянс оказывает, чтобы они могли себя защитить — реализовать право каждой нации.
Осенью 2021 года американские СМИ начали говорить о возможном вторжении России на Украину, на фоне чего началось наращивание сил НАТО и США в европейском регионе.
Москва неоднократно опровергала слухи о возможном вторжении на Украину. Кремль также обвинял западные СМИ в публикации фейков об эскалации ситуации.
На данный момент «накачкой» Украины летальным вооружением заняты США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, и другие страны. Правительство России неоднократно призывало их остановиться, чтобы не спровоцировать Киев на военные авантюры.