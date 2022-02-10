Полиция задержала боксера, участвовавшего в нападении на экс-депутата Госдумы Шингаркина в Москве

Отмечается, что именно боксер отвез исполнителя к месту нападения на Шингаркина. Второй участник полицией также установлен. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском мужчины.





Инцидент с участием экс-депутата Шингаркина произошел 5 февраля. Политик был избит неизвестным. В Сеть попали кадры нападения на экс-парламентария. В ролике видно, как злоумышленник атакует Шингаркина со спины, догоняет его и валит на землю. Пострадавший был доставлен в больницу. Врачи зафиксировали у Шингаркина перелом скуловой кости со смещением. Ему предстоит операция.





Сам политик признался, что неделю чувствовал слежку за собой и ожидал подобной развязки. Опасаясь расправы, он обратился с заявлением в прокуратуру. Шингаркин выразил уверенность, что избиение связано с его профессиональной деятельностью. Этой версии придерживается и помощница экс-депутата Любовь Петрухина: «Он [Максим Шингаркин] достаточно много острых проблем поднимал в своей работе».





Один из последних роликов, опубликованных на YouTube-канале Шингаркина, посвящен незаконным мусорным полигонам в Московской области. «Я связываю это все с нападением мусорной мафии, которая орудует в Подмосковье. Это однозначно. Я четко знаю, что они меня выслеживали, как только я приехал из Самары. Делали несколько попыток [нападения]. Но они меня подловили в неожиданный момент — наша техническая ошибка. Мы их увидели, но было слишком поздно», — заявлял Шингаркин RTVI .





По его словам, нападение случилось после того, как они сняли материал. «Я записал сюжет про ситуацию на Бородинском поле, [после этого] поспешил в машину сесть. И эта поспешность меня подвела. Я не успел сесть в машину, из-за машины выбежал человек, который меня атаковал», — рассказал экс-парламентарий. Он добавил, что ему постоянно угрожают люди из-за расследований на экологическую тему.





«Год назад мне угрожали очень жестко конкретные люди. Я обратился к директору ФСБ, со мной работали сотрудники. И был проведен ряд профилактических мероприятий, мне докладывали, что они были. В сентябре ситуация повторилась, опять была профилактика. Здесь я не получал угроз, мы не успели профилактировать. Это повседневность такая», — заключил Шингаркин.