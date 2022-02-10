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Полиция задержала боксера, участвовавшего в нападении на экс-депутата Госдумы Шингаркина в Москве
Экс-парламентарий был жестоко избит в центре российской столицы и обратился за помощью к правоохранителям undefined
Новости

Полиция задержала боксера, участвовавшего в нападении на экс-депутата Госдумы Шингаркина в Москве

Экс-парламентарий был жестоко избит в центре российской столицы и обратился за помощью к правоохранителям

В Москве полиция поймала профессионального боксера, который принимал участие в нападении на бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина. Политик был жестоко избит неизвестными на парковке в центре российской столицы на Самотечной улице. Задержанному 24 года, пишет Telegram-канал «112».

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Отмечается, что именно боксер отвез исполнителя к месту нападения на Шингаркина. Второй участник полицией также установлен. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском мужчины.


Инцидент с участием экс-депутата Шингаркина произошел 5 февраля. Политик был избит неизвестным. В Сеть попали кадры нападения на экс-парламентария. В ролике видно, как злоумышленник атакует Шингаркина со спины, догоняет его и валит на землю. Пострадавший был доставлен в больницу. Врачи зафиксировали у Шингаркина перелом скуловой кости со смещением. Ему предстоит операция.


Сам политик признался, что неделю чувствовал слежку за собой и ожидал подобной развязки. Опасаясь расправы, он обратился с заявлением в прокуратуру. Шингаркин выразил уверенность, что избиение связано с его профессиональной деятельностью. Этой версии придерживается и помощница экс-депутата Любовь Петрухина: «Он [Максим Шингаркин] достаточно много острых проблем поднимал в своей работе».


Один из последних роликов, опубликованных на YouTube-канале Шингаркина, посвящен незаконным мусорным полигонам в Московской области. «Я связываю это все с нападением мусорной мафии, которая орудует в Подмосковье. Это однозначно. Я четко знаю, что они меня выслеживали, как только я приехал из Самары. Делали несколько попыток [нападения]. Но они меня подловили в неожиданный момент — наша техническая ошибка. Мы их увидели, но было слишком поздно», — заявлял Шингаркин RTVI.


По его словам, нападение случилось после того, как они сняли материал. «Я записал сюжет про ситуацию на Бородинском поле, [после этого] поспешил в машину сесть. И эта поспешность меня подвела. Я не успел сесть в машину, из-за машины выбежал человек, который меня атаковал», — рассказал экс-парламентарий. Он добавил, что ему постоянно угрожают люди из-за расследований на экологическую тему.


«Год назад мне угрожали очень жестко конкретные люди. Я обратился к директору ФСБ, со мной работали сотрудники. И был проведен ряд профилактических мероприятий, мне докладывали, что они были. В сентябре ситуация повторилась, опять была профилактика. Здесь я не получал угроз, мы не успели профилактировать. Это повседневность такая», — заключил Шингаркин.

В Сети появилось видео жестокого избиения экс-депутата Госдумы Шингаркина в центре Москвы

Мужчина признался, что на протяжении недели чувствовал слежку за собой и поэтому не удивился нападению неизвестного 7 февраля 2022
Dailystorm - В Сети появилось видео жестокого избиения экс-депутата Госдумы Шингаркина в центре Москвы

Ранее Максим Шингаркин входил в общефедеральную часть на выборах в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). До этого был депутатом нижней палаты парламента от ЛДПР. До прихода в политику Шингаркин 15 лет служил в управлении Минобороны, которое занимается ядерно-техническим обеспечением и безопасностью.


У Шингаркина звание подполковника. В начале 2000-х он несколько лет боролся с загрязнением окружающей среды ядерными отходами, в том числе на территории, прилегающей к заводу «Маяк» на Урале. В 2013 году Шингаркин был кандидатом в губернаторы Московской области и набрал на выборах 2,5% голосов. Сейчас экс-депутат Госдумы ведет YouTube-канал «Свободное дыхание», где рассказывает об экологических проблемах в России.

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