В Конгрессе США рассказали о ГУЛАГе и «полиции гаспачо»

Член Конгресса США от Республиканской партии Марджори Грин во время интервью телеканалу One America News сравнила полицию с испанским блюдом гаспачо, перепутав его с гестапо — политической полицией в нацистской Германии. Пользователи в социальных сетях предположили, что конгрессвумен давала интервью «на голодный желудок».





«Мало того, что у нас есть тюрьма округа Колумбия, которая является ГУЛАГом, но теперь у нас есть полиция гаспачо Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами Конгресса, за законодательной работой, за нашими сотрудниками и за американскими гражданами», — заявила Грин.





Нестандартное сравнение Грин применила, комментируя расследование в отношении протестов 6 января 2021 года, когда митингующие захватили Капитолий. В ходе речи она затронула спикера палаты представителей в конгрессе Нэнси Пелоси, которую обвинила в шпионаже за американцами и формировании «полиции гаспачо».





Позднее сама Грин пошутила на тему своего высказывания и заявила, что «для тех, кто незаконно следит за членами Конгресса, супа не будет, их отправят в гуляш». Конгрессвумен обыграло созвучные в английском Goulash и Gulag.





Захват Капитолия США состоялся 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа массово призывали отменить прошедшие 3 ноября 2020 года выборы президента, по итогам которых победу одержал Джо Байден.





Сторонники Трампа были уверены в массовых фальсификациях на выборах. Позднее бывший президент США назвал всех участников протестов «великими патриотами».