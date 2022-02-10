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Ленинский суд в Грозном хотят переименовать в Ахматовский
Местные парламентарии просят поменять названия четырех судов столицы Чечни undefined
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Ленинский суд в Грозном хотят переименовать в Ахматовский

Местные парламентарии просят поменять названия четырех судов столицы Чечни

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается переименовать четыре районных суда в Грозном. В частности, Ленинский районный суд хотят назвать Ахматовским. Для переименования потребуется 268 тысяч рублей из федерального бюджета.


Октябрьский суд думают переименовать в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, а Заводской — в Шейх-Мансуровский.


Парламентарии поясняют, что год назад в Грозном были переименованы районы, а у районных судов названия остались прежними. Это создает неудобство для граждан, говорится в пояснительной записке.


В российском законодательстве нет механизма переименования судов, отмечается в законопроекте. Авторы инициативы предлагают федеральному законодателю воспользоваться прецедентом из российского права — в 2018 году федеральным законом менялись названия окружных военных судов. В частности, Московский окружной военный суд переименовали во 2-й Западный окружной военный суд. 


Парламентарии подсчитали, что из федерального бюджета на переименование потребуется 268 тысяч рублей. Деньги потратят на изготовление новых вывесок, стендов, штампов и гербовых судебных печатей.


В конце 2020 года Ленинский, Октябрьский, Заводской и Старопромысловский районы Грозного изменили названия в честь национальных героев: первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, полководца Байсангура Беноевского, первого имама Кавказа Шейха Мансура и Героя СССР Мовлида Висаитова.

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#грозный #чечня #суд
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