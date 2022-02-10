Российский издатель книги «Колумбайн» промаркирует новый тираж и упомянет террористическое сообщество

После признания движения «Колумбайн*» террористическим издательство Like Book (входит в «Эксмо») приняло решение промаркировать книги о школьных стрелках. Речь идет о произведении Дейва Каллена «Колумбайн», повествующем об истории теракта в одноименной школе в штате Колорадо (США). По словам представителей Like Book, компания добавит в произведение соответствующий дисклеймер, а также внесет изменения в предисловие книги от автора и редакции.





«В апреле-мае этого года мы переиздадим «Колумбайн» с другой обложкой — на ней будет фотография школы, в которой все произошло, — рассказала Daily Storm пиар-менеджер Юлия Ульянова. — Внутри книги появится дисклеймер о том, что организация «Колумбайн» признана в России террористической, и автор с издателем не разделяют ценности «колумбайнеров».





Помимо дисклеймера в произведение также включат новое предисловие от российского издателя и автора книги Каллена. В настоящее время редакция согласовывает все нюансы с Калленом и его агентом.





«Колумбайн» Дейва Каллена — это подробнейшее исследование трагедии, произошедшей в 1999 году. Автор потратил немало сил на то, чтобы остановить романтизацию «колумбайнеров» и рассказать правду», — подчеркнули в издательстве.





В Like Book заявили, что это произведение не является пропагандой и не нарушает законодательство РФ: «В центре его работы не убийцы, а их жертвы — именно им он ее посвятил. Книга соответствует российскому законодательству, ни к чему не призывает и ничего не пропагандирует».





За последний год в России произошли два крупных нападения на учебные заведения. 20 сентября 2021 года 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в пермском вузе. Погибли шесть человек, еще 47 получили ранения. Сам стрелок был ранен, позже ему ампутировали ногу. 13 января 2022 года его признали вменяемым в момент совершения преступления.





11 мая того же года 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял в казанской гимназии №175 девять человек. Как заявил позже глава СКР Александр Бастрыкин, злоумышленник несколько месяцев планировал «колумбайн».





В январе 2022 года стало известно , что Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой признать движение «Колумбайн» террористической организацией. 2 февраля решение суда вступило в силу . Теперь участникам движения может грозить пожизненное заключение. Репост или размещение в Сети призывов с этой тематикой будет приравниваться к подготовке к теракту.





В 1999 году двое учеников старших классов школы «Колумбайн» Эрик Харрис и Дилан Клиболд, заранее спланировав нападение, расстреляли 12 учеников и одного учителя. Еще 23 человека были ранены, а сами убийцы покончили с собой сразу после теракта. Трагедия получила широкий общественный резонанс и привела к ужесточению систем безопасности в учебных заведениях. Кроме того, американские власти поручили усилить контроль над доступом детей к интернету и жестоким видеоиграм.