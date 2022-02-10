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Российский издатель книги «Колумбайн» промаркирует новый тираж и упомянет террористическое сообщество
Внести изменения решила компания Like Book, входящая в «Эксмо» Коллаж: Daily Storm
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Российский издатель книги «Колумбайн» промаркирует новый тираж и упомянет террористическое сообщество

Внести изменения решила компания Like Book, входящая в «Эксмо»

Коллаж: Daily Storm

После признания движения «Колумбайн*» террористическим издательство Like Book (входит в «Эксмо») приняло решение промаркировать книги о школьных стрелках. Речь идет о произведении Дейва Каллена «Колумбайн», повествующем об истории теракта в одноименной школе в штате Колорадо (США). По словам представителей Like Book, компания добавит в произведение соответствующий дисклеймер, а также внесет изменения в предисловие книги от автора и редакции.


«В апреле-мае этого года мы переиздадим «Колумбайн» с другой обложкой — на ней будет фотография школы, в которой все произошло, — рассказала Daily Storm пиар-менеджер Юлия Ульянова. — Внутри книги появится дисклеймер о том, что организация «Колумбайн» признана в России террористической, и автор с издателем не разделяют ценности «колумбайнеров».


Помимо дисклеймера в произведение также включат новое предисловие от российского издателя и автора книги Каллена. В настоящее время редакция согласовывает все нюансы с Калленом и его агентом.


«Колумбайн» Дейва Каллена — это подробнейшее исследование трагедии, произошедшей в 1999 году. Автор потратил немало сил на то, чтобы остановить романтизацию «колумбайнеров» и рассказать правду», — подчеркнули в издательстве.


В Like Book заявили, что это произведение не является пропагандой и не нарушает законодательство РФ: «В центре его работы не убийцы, а их жертвы — именно им он ее посвятил. Книга соответствует российскому законодательству, ни к чему не призывает и ничего не пропагандирует».


За последний год в России произошли два крупных нападения на учебные заведения. 20 сентября 2021 года 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в пермском вузе. Погибли шесть человек, еще 47 получили ранения. Сам стрелок был ранен, позже ему ампутировали ногу. 13 января 2022 года его признали вменяемым в момент совершения преступления.


11 мая того же года 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял в казанской гимназии №175 девять человек. Как заявил позже глава СКР Александр Бастрыкин, злоумышленник несколько месяцев планировал «колумбайн».


В январе 2022 года стало известно, что Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой признать движение «Колумбайн» террористической организацией. 2 февраля решение суда вступило в силу. Теперь участникам движения может грозить пожизненное заключение. Репост или размещение в Сети призывов с этой тематикой будет приравниваться к подготовке к теракту.


В 1999 году двое учеников старших классов школы «Колумбайн» Эрик Харрис и Дилан Клиболд, заранее спланировав нападение, расстреляли 12 учеников и одного учителя. Еще 23 человека были ранены, а сами убийцы покончили с собой сразу после теракта. Трагедия получила широкий общественный резонанс и привела к ужесточению систем безопасности в учебных заведениях. Кроме того, американские власти поручили усилить контроль над доступом детей к интернету и жестоким видеоиграм.

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*Движение «Колумбайн» признано террористическим и запрещено на территории РФ.

#теракт #стрелок #колумбайн #стрельба #дети
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

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