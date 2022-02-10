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ЛДПР: Владимир Жириновский вернется к работе совсем скоро
В фракции выступили с официальным заявлением о состоянии здоровья политика undefined
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ЛДПР: Владимир Жириновский вернется к работе совсем скоро

В фракции выступили с официальным заявлением о состоянии здоровья политика

Фракция ЛДПР в Госдуме сделала официальное заявление о состоянии здоровья Владимира Жириновского, которого накануне госпитализировали с двухсторонней пневмонией и поражением 50-75% легких. Сторонники политика уверены, что он вернется к работе уже в ближайшее время.


«В последние дни все обсуждают здоровье Владимира Жириновского, однако информация «источников» по этому поводу значительно преувеличена. <…> Скоро он вернется к полноценной активной работе. И мы рассчитываем, что это произойдет уже в ближайшее время», — говорится в сообщении.


Члены фракции отметили, что уже сейчас Жириновский участвует в рабочих процессах ЛДПР по телефону. Он следит за прессой в данный момент, граждане России присылают на его имя теплые пожелания.


В ЛДПР поблагодарили всех тех, кто передает слова поддержки в адрес лидера фракции. Партия пожелала Жириновскому скорейшего выздоровления и возвращения с новыми яркими заявлениями.

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Минздрав сообщил, что Жириновский попал в ЦКБ 2 февраля — у политика выявили «омикрон»

В данный момент глава ЛДПР подключен к ИВЛ 9 февраля 2022
Dailystorm - Минздрав сообщил, что Жириновский попал в ЦКБ 2 февраля — у политика выявили «омикрон»

9 февраля Минздрав России сообщил, что Владимир Жириновский находится под присмотром врачей ЦКБ со 2 февраля. По информации СМИ, политик был подключен к аппарату ИВЛ, однако источник ТАСС в партии сообщил, что медики лишь иногда дают политику кислородную маску.


10 февраля здоровья парламентарию пожелали Владимир Путин и представитель Кремля Дмитрий Песков.

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