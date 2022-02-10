ЛДПР: Владимир Жириновский вернется к работе совсем скоро

Фракция ЛДПР в Госдуме сделала официальное заявление о состоянии здоровья Владимира Жириновского, которого накануне госпитализировали с двухсторонней пневмонией и поражением 50-75% легких. Сторонники политика уверены, что он вернется к работе уже в ближайшее время.





«В последние дни все обсуждают здоровье Владимира Жириновского, однако информация «источников» по этому поводу значительно преувеличена. <…> Скоро он вернется к полноценной активной работе. И мы рассчитываем, что это произойдет уже в ближайшее время», — говорится в сообщении.





Члены фракции отметили, что уже сейчас Жириновский участвует в рабочих процессах ЛДПР по телефону. Он следит за прессой в данный момент, граждане России присылают на его имя теплые пожелания.





В ЛДПР поблагодарили всех тех, кто передает слова поддержки в адрес лидера фракции. Партия пожелала Жириновскому скорейшего выздоровления и возвращения с новыми яркими заявлениями.