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Глава СВР Нарышкин заявил, что РФ знала о готовящихся беспорядках в Казахстане
По его словам, в начале января в страны Средней Азии потянулись боевики из ИГИЛ и других террористических группировок undefined
Новости

Глава СВР Нарышкин заявил, что РФ знала о готовящихся беспорядках в Казахстане

По его словам, в начале января в страны Средней Азии потянулись боевики из ИГИЛ и других террористических группировок

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что у России были сведения о подготовке январских беспорядков в Казахстане. По его словам, спецслужбы РФ и Средней Азии знали, «под чьим патронажем проходило перемещение» террористических группировок.


«Конечно, были», —ответил Нарышкин в интервью газете «МК» на вопрос, были ли у российской разведки сведения о подготовке протестов в Казахстане в начале января 2022 года.


Глава российской Службы внешней разведки заявил, что в начале января в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ* и других террористических группировок. «Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ», — добавил Нарышкин.


В начале января президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что инициаторами беспорядков в Казахстане были хорошо подготовленные бандиты и террористы. Они убивали полицейских и мирных граждан, поджигали административные здания и насиловали женщин. Позже выяснилось, что террористы — уроженцы Афганистана и стран Ближнего Востока. 13 января в столице и других регионах Казахстана была завершена антитеррористическая операция.


 *ИГИЛ (ИГ) — Террористическая организация, запрещенная в России.

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#террористы #протесты #беспорядки в казахстане #токаев #казахстан #иг
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

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