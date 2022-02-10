Глава СВР Нарышкин заявил, что РФ знала о готовящихся беспорядках в Казахстане

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что у России были сведения о подготовке январских беспорядков в Казахстане. По его словам, спецслужбы РФ и Средней Азии знали, «под чьим патронажем проходило перемещение» террористических группировок.





«Конечно, были», —ответил Нарышкин в интервью газете «МК» на вопрос, были ли у российской разведки сведения о подготовке протестов в Казахстане в начале января 2022 года.





Глава российской Службы внешней разведки заявил, что в начале января в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ* и других террористических группировок. «Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ», — добавил Нарышкин.





В начале января президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что инициаторами беспорядков в Казахстане были хорошо подготовленные бандиты и террористы. Они убивали полицейских и мирных граждан, поджигали административные здания и насиловали женщин. Позже выяснилось , что террористы — уроженцы Афганистана и стран Ближнего Востока. 13 января в столице и других регионах Казахстана была завершена антитеррористическая операция.





*ИГИЛ (ИГ) — Террористическая организация, запрещенная в России.