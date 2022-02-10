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Советник Жириновского рассказал, как лидер ЛДПР управляет партией из больницы
С трансляцией его поручений парламентарию помогают партийные соратники undefined
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Советник Жириновского рассказал, как лидер ЛДПР управляет партией из больницы

С трансляцией его поручений парламентарию помогают партийные соратники

Член ЛДПР и советник Владимира Жириновского Сергей Жигарев прокомментировал сообщения о состоянии лидера партии, который на днях был помещен в ЦКБ с поражением легких. Указания Жириновского выполняются, так как соратники всегда находятся возле него, заявил собеседник Daily Storm.


«Мы все живые люди. Я тоже бывал в больнице. Партия существует под четким руководством и контролем. Я ни секунды не почувствовал, что его нет на рабочем месте. Все его указания в текущем режиме выполняются и контролируются», — рассказал Жигарев.


По информации Жигарева, Жириновский имеет достаточно возможностей для связи со своими соратниками. С ним всегда находятся члены ЛДПР, которые транслирует все указания парламентария.


«Если Владимир Вольфович сейчас находится в больнице, это не значит, что он не руководит партией. Он руководит партией 24 часа в сутки. Мобильные средства связи и возможности связаться присутствуют у Владимира Вольфовича больше, чем у кого бы то ни было», — заявил советник лидера ЛДПР.


Жигарев уверяет, что ничего трагичного в данный момент не происходит — Жириновский просто заболел. Несмотря на недуг, он все так же командует рабочими процессами внутри ЛДПР — его указания сотрудникам транслируются.


По мнению куратора высшей партийной школы ЛДПР Андрея Андрейченко, слухи о тяжелом состоянии Жириновского журналисты раздувают специально, с целью получения хайпа.


«Омикроном» сейчас все болеют, он хорошо уворачивается от антител, есть у него такое. Все нормально, все в штатном режиме. Такой хайп сейчас, потому что некоторые Telegram-каналы хорошо раскрутились. Они то Диму Билана госпитализируют, а он дома вообще, то Владимиру Вольфовичу что-то приписывают. Просто пытаются раскрутиться, а другие их подхватывают. Так устроено медиапространство», — объяснил Андрейченко.

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Минздрав сообщил, что Жириновский попал в ЦКБ 2 февраля — у политика выявили «омикрон»

В данный момент глава ЛДПР подключен к ИВЛ 9 февраля 2022
Dailystorm - Минздрав сообщил, что Жириновский попал в ЦКБ 2 февраля — у политика выявили «омикрон»

Вечером 9 февраля в Минздраве России рассказали о состоянии Жириновского. Политик поступил в ЦКБ в Москве неделей ранее с подтвержденным «омикроном». В ведомстве отметили, что состояние политика оценивается как стабильное.


10 февраля протоиерей Александр Ильяшенко, который в 2010 году дебатировал с Жириновским на Первом канале, заявил, что молиться за парламентария не будет. При этом здоровья ему пожелал.

#жигарев #жириновский #омикрон #лдпр #коронавирус
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