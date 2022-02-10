Трасс извинилась за слова про суверенитет России над Воронежем и Ростовом

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что она, отвечая на слова Сергея Лаврова о суверенитете Москвы над Воронежской и Ростовской областями, думала, что речь идет о территории Украины. Политик отметила, что области являются частью России.





«В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины», — сообщила дипломат.





10 февраля во время дискуссии по поводу информации о российских войсках у границы с Украиной Лавров спросил британскую коллегу, признает ли Лондон суверенитет РФ над Воронежем и Ростовом.





«Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами», — заявила в ответ Трасс.





Вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая объяснила, что речь идет о российских регионах.





На фоне произошедшего пристыдить Трасс поспешили пользователи в социальных сетях. Некоторые и вовсе поставили под вопрос политический статус главы МИД Великобритании.





«Учитывая солидный опыт Лаврова по сравнению с Трасс, кажется довольно очевидным, что она выходит за рамки своих возможностей», — считает пользователь ollie.





По итогам дискуссии Лавров назвал диалог с Трасс «немого с глухим». Он отметил, что британские коллеги попросту не хотят слышать факты, демонстрирующие необоснованность заявлений Запада о подготовке нападения России на Украину.