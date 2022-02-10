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В Сенате США заявили о «тупике» в рассмотрении санкций против России
Сенаторы приняли решение рассмотреть «другие возможности» undefined
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В Сенате США заявили о «тупике» в рассмотрении санкций против России

Сенаторы приняли решение рассмотреть «другие возможности»

Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес сообщил, что рассмотрение законопроекта о санкциях против России зашло в тупик. По словам сенатора, камнем преткновения стали «вторичные» меры в отношении банка и российского газопровода «Северный поток — 2».


«Думаю, мы зашли в тупик», — цитирует корреспондент CNN слова сенатора.


Менендес отметил, что на данный момент сенаторы не могут решить вопрос «вторичных санкций» в отношении банка и «Северного потока — 2». На фоне этого они рассматривают «другие возможности».


Ранее демократы США во главе с Менендесом внесли законопроект, согласно которому в отношении руководства России, «Северного потока — 2» и минимум трех российских банков будут введены санкции в случае эскалации ситуации на Украине.

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В ЕС усомнились в достоверности российских планов по захвату Украины

Глава дипломатии союза уверен, что ключевая цель России — пересмотр архитектуры безопасности в Европе 8 февраля 2022
Dailystorm - В ЕС усомнились в достоверности российских планов по захвату Украины

9 февраля стало известно, что в Конгрессе США политикам не хватило времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против России до ухода на каникулы — они завершатся 28 февраля.


Представители республиканских и демократических западных лагерей не могут договориться об эффективности мер против РФ. По мнению лидера республиканского меньшинства в сенате США Митча Макконнелла, санкции не смогут удержать Россию от реализации якобы «агрессивных планов» в отношении Украины.

#рф #сша #санкции
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