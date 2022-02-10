В Сенате США заявили о «тупике» в рассмотрении санкций против России

Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес сообщил, что рассмотрение законопроекта о санкциях против России зашло в тупик. По словам сенатора, камнем преткновения стали «вторичные» меры в отношении банка и российского газопровода «Северный поток — 2».
«Думаю, мы зашли в тупик», — цитирует корреспондент CNN слова сенатора.
Менендес отметил, что на данный момент сенаторы не могут решить вопрос «вторичных санкций» в отношении банка и «Северного потока — 2». На фоне этого они рассматривают «другие возможности».
Ранее демократы США во главе с Менендесом внесли законопроект, согласно которому в отношении руководства России, «Северного потока — 2» и минимум трех российских банков будут введены санкции в случае эскалации ситуации на Украине.
9 февраля стало известно, что в Конгрессе США политикам не хватило времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против России до ухода на каникулы — они завершатся 28 февраля.
Представители республиканских и демократических западных лагерей не могут договориться об эффективности мер против РФ. По мнению лидера республиканского меньшинства в сенате США Митча Макконнелла, санкции не смогут удержать Россию от реализации якобы «агрессивных планов» в отношении Украины.