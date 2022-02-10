В Сенате США заявили о «тупике» в рассмотрении санкций против России

Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес сообщил, что рассмотрение законопроекта о санкциях против России зашло в тупик. По словам сенатора, камнем преткновения стали «вторичные» меры в отношении банка и российского газопровода «Северный поток — 2».





«Думаю, мы зашли в тупик», — цитирует корреспондент CNN слова сенатора.





Менендес отметил, что на данный момент сенаторы не могут решить вопрос «вторичных санкций» в отношении банка и «Северного потока — 2». На фоне этого они рассматривают «другие возможности».





Ранее демократы США во главе с Менендесом внесли законопроект, согласно которому в отношении руководства России, «Северного потока — 2» и минимум трех российских банков будут введены санкции в случае эскалации ситуации на Украине.