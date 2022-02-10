Предполагаемому виновнику массового ДТП на Рублевке избрали меру пресечения

В прокуратуре Москвы сообщили, что предполагаемый виновник массового ДТП на Рублевке получил запрет определенных действий. В результате его действий несколько человек получили тяжкий вред здоровью.
«Суд избрал в отношении подозреваемого в совершении ДТП на Рублевском шоссе, в результате которого здоровью трех пострадавших причинен тяжкий вред, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 апреля 2022 года», — говорится в сообщении ведомства.
По информации ТАСС, ему запрещено покидать место проживания в ночное время, находиться за пределами Москвы и Московской области, общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, пользоваться интернетом и управлять автомобилем.
Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе 8 февраля. Водитель Mercedes-Benz S 350 не справился с управлением и протаранил несколько попутных машин. В ходе инцидента столкнулись девять автомобилей.
По данным столичного главка МЧС, в результате происшествия пострадали четыре человека — трое из них были зажаты в собственных автомобилях. Из-за аварии были заблокированы две полосы движения из трех.
Ранее сообщалось, что одной из жертв аварии стал владелец S. Holding и миллиардер Алексей Шепель. Позднее бизнесмен рассказал «РИА Недвижимость», что попал в реанимацию с инфарктом.