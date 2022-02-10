Предполагаемому виновнику массового ДТП на Рублевке избрали меру пресечения

В прокуратуре Москвы сообщили, что предполагаемый виновник массового ДТП на Рублевке получил запрет определенных действий. В результате его действий несколько человек получили тяжкий вред здоровью.





«Суд избрал в отношении подозреваемого в совершении ДТП на Рублевском шоссе, в результате которого здоровью трех пострадавших причинен тяжкий вред, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 апреля 2022 года», — говорится в сообщении ведомства.





По информации ТАСС, ему запрещено покидать место проживания в ночное время, находиться за пределами Москвы и Московской области, общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, пользоваться интернетом и управлять автомобилем.