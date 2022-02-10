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Предполагаемому виновнику массового ДТП на Рублевке избрали меру пресечения
В аварии столкнулись девять автомобилей, пострадали четыре человека undefined
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Предполагаемому виновнику массового ДТП на Рублевке избрали меру пресечения

В аварии столкнулись девять автомобилей, пострадали четыре человека

В прокуратуре Москвы сообщили, что предполагаемый виновник массового ДТП на Рублевке получил запрет определенных действий. В результате его действий несколько человек получили тяжкий вред здоровью.


«Суд избрал в отношении подозреваемого в совершении ДТП на Рублевском шоссе, в результате которого здоровью трех пострадавших причинен тяжкий вред, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 апреля 2022 года», — говорится в сообщении ведомства.


По информации ТАСС, ему запрещено покидать место проживания в ночное время, находиться за пределами Москвы и Московской области, общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, пользоваться интернетом и управлять автомобилем.

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В Сети появились кадры момента массовой аварии на Рублевском шоссе

В результате ДТП пострадали четыре человека 8 февраля 2022
Dailystorm - В Сети появились кадры момента массовой аварии на Рублевском шоссе

Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе 8 февраля. Водитель Mercedes-Benz S 350 не справился с управлением и протаранил несколько попутных машин. В ходе инцидента столкнулись девять автомобилей.


По данным столичного главка МЧС, в результате происшествия пострадали четыре человека — трое из них были зажаты в собственных автомобилях. Из-за аварии были заблокированы две полосы движения из трех.


Ранее сообщалось, что одной из жертв аварии стал владелец S. Holding и миллиардер Алексей Шепель. Позднее бизнесмен рассказал «РИА Недвижимость», что попал в реанимацию с инфарктом.

В аварии на Рублевском шоссе пострадал российский миллиардер

Всего в ДТП столкнулись девять машин 8 февраля 2022
Dailystorm - В аварии на Рублевском шоссе пострадал российский миллиардер
#авария #суд #рублевка #дтп
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