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Умер вирусолог Люк Монтанье, открывший ВИЧ
В 1993 году он с коллегами открыл ретровирус LAV, который позднее назвали ВИЧ undefined
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Умер вирусолог Люк Монтанье, открывший ВИЧ

В 1993 году он с коллегами открыл ретровирус LAV, который позднее назвали ВИЧ

Французский вирусолог Люк Монтанье умер в возрасте 89 лет в американском госпитале, расположенном в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен. Он один из первооткрывателей вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и лауреат Нобелевской премии по медицине 2008 года.


Нобелевскую премию Монтанье разделил с коллегами Харальдом цур Хаузеном и Франсуазой Барре-Синусси, вместе с которыми в 1983 году описал ранее неизвестный ретровирус LAV — позднее он был переименован в ВИЧ.


Люк Монтанье родился 18 августа 1932 года в Шабри (Франция). На пике научной карьеры он совершил ряд важных научных открытий в области вирусологии и клеточной биологии.


На протяжении последних лет ученый появлялся в новостных заголовках благодаря противоречивым высказываниями и увлечением псевдонаучными идеями. В частности он утверждал, что вода имеет «память», способна переносить информацию и влиять на ДНК.


В 2020 году вирусолог заявил, что коронавирусная инфекция была создана искусственно на основе ВИЧ, однако его концепцию отвергли остальные ученые и медицинские специалисты.

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#смерть #вич #вирусолог #ученые
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