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В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий военных
Депутатов призвали рассмотреть документ в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объеме undefined
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В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий военных

Депутатов призвали рассмотреть документ в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объеме

Законопроект правительства России об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ стал доступен в электронной думской базе.


«В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством», — говорится в пояснительной записке.


Премьер-министр Михаил Мишустин ранее призвал депутатов как можно быстрее рассмотреть подготовленный кабмином законопроект, чтобы военные пенсионеры начали получать повышенные выплаты своевременно и в полном объеме.


Согласно документу, повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лицам уже заложено в бюджет на 2022-й и плановый период 2023-го и 2024 года. Объем денежного довольствия повысят на 4%.


Для индексации по уровню 8,6 процента правительство РФ предлагает установить размер довольствия для бывших военнослужащих в 77,41 процента (ранее 74 процента). При этом пенсионерам-ветеранам планируют установить ежемесячную доплату в размере 4,6%


Дополнительные расходы на исполнение закона составят в общей сумме 154,3 миллиарда рублей с 2022-го по 2024 год. Большая часть средств — 63,4 миллиарда рублей — будет выделена на выплаты в 2022 году.

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#военные #пенсия #законопроект #госдума
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