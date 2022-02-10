В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий военных

Законопроект правительства России об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ стал доступен в электронной думской базе.





«В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством», — говорится в пояснительной записке.





Премьер-министр Михаил Мишустин ранее призвал депутатов как можно быстрее рассмотреть подготовленный кабмином законопроект, чтобы военные пенсионеры начали получать повышенные выплаты своевременно и в полном объеме.





Согласно документу, повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лицам уже заложено в бюджет на 2022-й и плановый период 2023-го и 2024 года. Объем денежного довольствия повысят на 4%.





Для индексации по уровню 8,6 процента правительство РФ предлагает установить размер довольствия для бывших военнослужащих в 77,41 процента (ранее 74 процента). При этом пенсионерам-ветеранам планируют установить ежемесячную доплату в размере 4,6%





Дополнительные расходы на исполнение закона составят в общей сумме 154,3 миллиарда рублей с 2022-го по 2024 год. Большая часть средств — 63,4 миллиарда рублей — будет выделена на выплаты в 2022 году.