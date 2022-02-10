Новости
Новости
St
В ЛДПР заявили, что Жириновский не перестал узнавать окружающих
Ранее в СМИ появилась информация, что глава партии не узнает соратников, родных и врачей undefined
Новости

В ЛДПР заявили, что Жириновский не перестал узнавать окружающих

Ранее в СМИ появилась информация, что глава партии не узнает соратников, родных и врачей

Пресс-служба ЛДПР сообщила, что информация об ухудшении состояния здоровья главы партии Владимира Жириновского является ложной. Политик не перестал узнавать окружающих его людей.


«В ЛДПР категорически опровергают заявление анонимных источников», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.


Ранее отечественные СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что парламентарий перестал узнавать близких, сторонников из партии и лечащих врачей. При этом его состояние оценили как тяжелое.


По информации Минздрава РФ, Жириновский находится в ЦКБ с ковидом с 2 февраля. В ведомстве отметили, что состояние политика оценивается как стабильное — ему оказывается вся необходимая помощь.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

ЛДПР: Владимир Жириновский вернется к работе совсем скоро

В фракции выступили с официальным заявлением о состоянии здоровья политика 10 февраля 2022
Dailystorm - ЛДПР: Владимир Жириновский вернется к работе совсем скоро

Информацию о состоянии здоровья политика также подтвердили в ЛДПР. Сторонники Жириновского отметили, что он вернется к полноценной активной работе уже скоро. В данный момент он транслирует задачи для сотрудников через сопартийцев.


Советник Жириновского Сергей Жигарев рассказал Daily Storm, что в данный момент парламентарий имеет достаточно возможностей для управления партией из больницы. Он также отметил, что ничего трагичного не происходит — Жириновский просто заболел, как и любой другой обычный человек.

Советник Жириновского рассказал, как лидер ЛДПР управляет партией из больницы

С трансляцией его поручений парламентарию помогают партийные соратники 10 февраля 2022
Dailystorm - Советник Жириновского рассказал, как лидер ЛДПР управляет партией из больницы
#коронавирус #жириновский #омикрон #лдпр
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»