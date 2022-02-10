В ЛДПР заявили, что Жириновский не перестал узнавать окружающих

Пресс-служба ЛДПР сообщила, что информация об ухудшении состояния здоровья главы партии Владимира Жириновского является ложной. Политик не перестал узнавать окружающих его людей.





«В ЛДПР категорически опровергают заявление анонимных источников», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.





Ранее отечественные СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что парламентарий перестал узнавать близких, сторонников из партии и лечащих врачей. При этом его состояние оценили как тяжелое.





По информации Минздрава РФ, Жириновский находится в ЦКБ с ковидом с 2 февраля. В ведомстве отметили, что состояние политика оценивается как стабильное — ему оказывается вся необходимая помощь.