На Камчатке рухнул легкомоторник Ан-2, оба члена экипажа погибли

Легкомоторный самолет Ан-2 упал в районе села Коряки в Камчатском крае. К месту падения воздушного судна направляются спасатели и солдаты одной из местных воинских частей. Об этом сообщает управление МЧС по Камчатскому краю. В ведомстве уточнили, что на борту были два человека. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что оба они погибли.