На Камчатке рухнул легкомоторник Ан-2, оба члена экипажа погибли

Легкомоторный самолет Ан-2 упал в районе села Коряки в Камчатском крае. К месту падения воздушного судна направляются спасатели и солдаты одной из местных воинских частей. Об этом сообщает управление МЧС по Камчатскому краю. В ведомстве уточнили, что на борту были два человека. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что оба они погибли.
Солодов написал на своей странице в Instagram, что Ан-2 потерпел крушение при взлете с необорудованной полосы в районе села Северные Коряки. Легкомоторник перевозил груз в село Тымлат. На месте падения самолета возник пожар.
В середине января в Алтайском крае упал легкомоторный самолет «Аэропракт А-22». Борт рухнул неподалеку от аэродрома в селе Старобелокуриха. Пилот и пассажир пострадали.