Reuters: Макрон испугался отдавать свою ДНК врачам в Москве и был вынужден сидеть за гигантским столом с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден сидеть за очень длинным столом на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле, потому что отказался сдавать ПЦР-тест в Москве. Французский лидер не захотел, чтобы его ДНК попала в руки российских врачей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.





Собеседники агентства пояснили, что у Макрона был выбор: либо он сдает ПЦР-тест в России и ему позволяют быть с Путиным на обычной дистанции, либо отказывается, но его держат на безопасном расстоянии от президента России. Макрон выбрал второй вариант и был вынужден сидеть с Путиным за столом длиной примерно четыре метра.





«Мы очень хорошо знали, что это означало отсутствие рукопожатия [с Путиным] и этот длинный стол. Но мы не могли смириться с тем, что они получат в свои руки ДНК президента», — сказал один из собеседников Reuters. Другой источник добавил, что перед вылетом в Россию Макрон сдал ПЦР-тест и тест на антиген.