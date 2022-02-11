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Reuters: Макрон испугался отдавать свою ДНК врачам в Москве и был вынужден сидеть за гигантским столом с Путиным
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Reuters: Макрон испугался отдавать свою ДНК врачам в Москве и был вынужден сидеть за гигантским столом с Путиным

Переговоры лидеров России и Франции прошли 7 февраля

Переговоры лидеров России и Франции прошли 7 февраля undefined
Фото: пресс-служба президента РФ / РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден сидеть за очень длинным столом на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле, потому что отказался сдавать ПЦР-тест в Москве. Французский лидер не захотел, чтобы его ДНК попала в руки российских врачей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.


Собеседники агентства пояснили, что у Макрона был выбор: либо он сдает ПЦР-тест в России и ему позволяют быть с Путиным на обычной дистанции, либо отказывается, но его держат на безопасном расстоянии от президента России. Макрон выбрал второй вариант и был вынужден сидеть с Путиным за столом длиной примерно четыре метра.


«Мы очень хорошо знали, что это означало отсутствие рукопожатия [с Путиным] и этот длинный стол. Но мы не могли смириться с тем, что они получат в свои руки ДНК президента», — сказал один из собеседников Reuters. Другой источник добавил, что перед вылетом в Россию Макрон сдал ПЦР-тест и тест на антиген.

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Макрон хочет заменить Меркель и сделать Францию главной силой в Европе

Эксперты считают, что переговоры с Путиным положительно скажутся на шансах французского политика переизбраться на новый срок 8 февраля 2022
Dailystorm - Макрон хочет заменить Меркель и сделать Францию главной силой в Европе

Переговоры Путина и Макрона в Москве прошли 7 февраля. Основной темой беседы двух лидеров стала ситуация вокруг Украины. Переговоры продлились около шести часов, по итогам встречи президенты дали пресс-конференцию. Путин, в частности, заявил, что ему понравились некоторые предложения Макрона по Украине.


Позже Financial Times сообщила, что Путин пообещал Макрону не предпринимать «военные инициативы» на границе с Украиной и вывести 30 тысяч российских солдат из Белоруссии после учений «Союзная решимость — 2022». В Кремле опровергли публикацию газеты.

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