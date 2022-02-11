Российские хоккеисты выиграли у Дании, одержав вторую подряд «сухую» победу на Олимпиаде

Первую шайбу в поединке с датчанами забросил уроженец Белоруссии Павел Карнаухов, получивший несколько лет назад российский паспорт. Форвард московского ЦСКА удачно поработал на пятачке в середине второго периода. В суете у неприятельских ворот Карнаухов со второй попытки сумел добить шайбу в пустой угол ворот мимо упавшего голкипера датчан, завершая атаку Антона Слепышева.