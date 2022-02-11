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Российские хоккеисты выиграли у Дании, одержав вторую подряд «сухую» победу на Олимпиаде
В первом матче турнира россияне одолели команду Швейцарии с минимальным счетом 1 : 0 undefined
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Российские хоккеисты выиграли у Дании, одержав вторую подряд «сухую» победу на Олимпиаде

В первом матче турнира россияне одолели команду Швейцарии с минимальным счетом 1 : 0

Российские хоккеисты обыграли команду Дании в матче второго тура группового этапа Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 2 : 0. До этого сборная России была сильнее швейцарцев (1 : 0). Таким образом, отечественные хоккеисты на старте олимпийского турнира добыли два «сухаря», ни разу не позволив соперникам отличиться.

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Первую шайбу в поединке с датчанами забросил уроженец Белоруссии Павел Карнаухов, получивший несколько лет назад российский паспорт. Форвард московского ЦСКА удачно поработал на пятачке в середине второго периода. В суете у неприятельских ворот Карнаухов со второй попытки сумел добить шайбу в пустой угол ворот мимо упавшего голкипера датчан, завершая атаку Антона Слепышева.

«Как реализовали момент? Хорошее давление, хорошая игра. Второй период прошел получше, добавили скорости, давления, стали делать правильные вещи — и у датчан пошли удаления», — сказал Карнаухов пресс-службе национальной команды, комментируя свой первый гол на Олимпиаде. Стоит отметить, что во втором периоде россияне нанесли 18 бросков в створ, а их соперники — только 5.

Пропустив, датчане пытались отыграться и имели парочку отличных моментов, однако россиян выручил голкипер ЦСКА Иван Федотов. Для стража ворот это уже вторая игра «на ноль».


На последней минуте команда Дании, чтобы спасти матч, решила снять своего голкипера. Этим сполна воспользовались россияне — нападающий омского «Авангарда» Кирилл Семенов забросил в пустую «рамку», поставив жирную точку в матче.

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Уже 12 февраля команда Алексея Жамнова проведет заключительный матч группового турнира на Играх в Пекине против Чехии. Начало — в 16:10 по московскому времени. Положение команд в группе В: Россия — 6 (2), Дания — 3 (2), Чехия — 0 (1), Швейцария — 0 (1).

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