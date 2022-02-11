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Умерла звезда «Стиляг» актриса Евгения Брик, ей было всего 40 лет
Артистка болела и не хотела, чтобы кто-то знал о ее недуге undefined
Новости

Умерла звезда «Стиляг» актриса Евгения Брик, ей было всего 40 лет

Артистка болела и не хотела, чтобы кто-то знал о ее недуге

Актриса Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни. Женщина умерла из-за болезни, но при жизни она не хотела, чтобы на публике обсуждали ее недуг. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева.

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«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала Гордеева на своей странице в Facebook. Какой болезнью страдала Брик, она не уточнила.


У женщины остались 12-летняя дочь и муж, режиссер Валерий Тодоровский, а также мать и сестра. Представитель супруга сообщила ТАСС, что Брик проходила лечение в США: «Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус».


Брик известна российским зрителям по многим фильмам и сериалам, среди которых «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил», «Каменская», «Марш Турецкого» и другие.

#смерть #актриса #кино
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