Умерла звезда «Стиляг» актриса Евгения Брик, ей было всего 40 лет

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала Гордеева на своей странице в Facebook. Какой болезнью страдала Брик, она не уточнила.





У женщины остались 12-летняя дочь и муж, режиссер Валерий Тодоровский, а также мать и сестра. Представитель супруга сообщила ТАСС, что Брик проходила лечение в США: «Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус».





Брик известна российским зрителям по многим фильмам и сериалам, среди которых «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил», «Каменская», «Марш Турецкого» и другие.