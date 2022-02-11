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Сафронов заявил, что доказательства его невиновности — в открытом доступе, попросил ноутбук и три часа времени
Советника «Роскосмоса» обвиняют в передаче секретных данных об обороноспособности РФ за рубеж undefined
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Сафронов заявил, что доказательства его невиновности — в открытом доступе, попросил ноутбук и три часа времени

Советника «Роскосмоса» обвиняют в передаче секретных данных об обороноспособности РФ за рубеж

Бывший корреспондент изданий «Ведомости» и «Коммерсантъ», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов заявил во время заседания суда, что сведения об обороноспособности России, в передаче которых его обвиняют, находятся в открытом доступе в интернете. Он попросил ноутбук и три часа времени, чтобы доказать свою невиновность.


1-й апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление Мосгорсудом сроков содержания в СИЗО Сафронова. По словам его адвокатов, советник «Роскосмоса» может показать на компьютере, откуда он брал якобы переданную им западным спецслужбам информацию, однако он такой возможности не имеет. Об этом 10 февраля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов Сафронова.


Защите Сафронова не разрешается делать любые выписки из закрытого грифом секретности уголовного дела. 11 февраля — крайний срок для ознакомления адвокатов с материалами уголовного дела. Они должны прибыть в Следственное управление ФСБ для чтения документов.


«Мы исходим из того, что 11 февраля тоже день для изучения, но опасаемся, что нам сразу предложат подписать протокол об окончании», — сказал адвокат Дмитрий Талантов.


«Фактически следствие всех ввело в заблуждение, так как вместо трех месяцев на ознакомление нам, учитывая новогодние каникулы, дали всего месяц, через суд ограничив нас по надуманным основаниям в сроках чтения», — пояснил до начала слушания другой адвокат Сафронова — Дмитрий Катчев.


По словам защиты советника «Роскосмоса», они успели изучить только около половины из 10 тысяч листов уголовного дела и только приступили к аудиозаписям. Данные ФСБ расшифровки переговоров они хотят сравнить с оригиналами, так как в данном случае каждое неправильно интерпретированное слово «подобно крупице золота».


Сафронов считает, что суды якобы слепо верят следствию и поддерживающей его во всем прокуратуре. Судья Виктор Рогов, признавший арест законным, на прошлом заседании посчитал не аргументированными доводы обвиняемого. Мотивировку решения суда Сафронов и его представители услышать не смогли, так как на оглашение допустили представителей СМИ.


Талантов заявил, что он с коллегами подготовил обширное ходатайство следствию, в том числе об увеличении срока ознакомления с делом, разрешение делать копии и другие нюансы. Адвокат сомневается, что это возможно, так как проносить какие-либо вещи и бумаги в СУ ФСБ категорически запрещается.


«Фактически нам предлагают проходить в кабинет следователя, фигурально выражаясь, только в трусах и только с ручкой в руках, с тем чтобы делать пометки при надобности в секретной тетради, которая хранится у него в сейфе», — отметил он.


Защита подчеркнула, что любая заметка на клочке бумаге сразу пресекается следователями и тщательно изучается. Ранее они прикрепляли подобные заметки к «секретной тетради», а в последнее время по неизвестным причинам приобщают к делу.

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#министерство обороны #иван сафронов #госизмена #арест
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