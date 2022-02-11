Глава ОКР Поздняков считает, что публикацию допинг-пробы Валиевой могли специально задержать

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что публикацию положительного результата допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой могли специально задержать до окончания командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Он отметил, что между сдачей крови (25 декабря) и публикацией пробы (8 февраля) прошло очень много времени, хотя международные правила ограничивают этот срок.





«У меня вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована», — сказал Поздняков журналистам в Пекине.





Он пояснил, что, согласно нормам Всемирного антидопингового агентства (WADA), срок загрузки пробы А, как в случае с Валиевой, не должен превышать 20 дней. Поздняков указал, что ситуация, когда проба «добиралась» из Санкт-Петербурга в лабораторию WADA в Стокгольме больше месяца, беспрецедентна.