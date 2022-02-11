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Глава ОКР Поздняков считает, что публикацию допинг-пробы Валиевой могли специально задержать
Он отметил, что результаты анализов фигуристки публиковали беспрецедентно долго undefined
Новости

Глава ОКР Поздняков считает, что публикацию допинг-пробы Валиевой могли специально задержать

Он отметил, что результаты анализов фигуристки публиковали беспрецедентно долго

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что публикацию положительного результата допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой могли специально задержать до окончания командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Он отметил, что между сдачей крови (25 декабря) и публикацией пробы (8 февраля) прошло очень много времени, хотя международные правила ограничивают этот срок.


«У меня вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована», — сказал Поздняков журналистам в Пекине.


Он пояснил, что, согласно нормам Всемирного антидопингового агентства (WADA), срок загрузки пробы А, как в случае с Валиевой, не должен превышать 20 дней. Поздняков указал, что ситуация, когда проба «добиралась» из Санкт-Петербурга в лабораторию WADA в Стокгольме больше месяца, беспрецедентна.

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Допинг-проба фигуристки Валиевой показала положительный результат

Эксперты выявили в крови спортсменки триметазидин 11 февраля 2022
Dailystorm - Допинг-проба фигуристки Валиевой показала положительный результат

О том, что допинг-проба Валиевой оказалась положительной, официально стало известно 11 февраля. В крови фигуристки обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля временно запретило Валиевой выступать, но на следующий день спортсменка успешно оспорила решение. Через несколько дней пройдет апелляция в Спортивном арбитражном суде.


Как сообщил сегодня ОКР, допинг-пробы до и после 25 декабря, когда Валиева выступила на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показывали отрицательный результат.

#олимпиада #олимпийские игры #допинг #спорт
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