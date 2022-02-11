Моргенштерн высмеял предложение «Яблока» присоединиться, перепутав партию с Apple

«Думал, в Apple зовут», — ответил Гончарову Моргенштерн в соцсети.





Замглавы регионального отделения «Яблока» в Москве ранее выразил мнение, что у скандально известного рэпера «демократический взгляд на будущее» России. «Он толковый парень и мог бы стать хорошим политиком. Более того, это был бы эффективный способ противостоять тому полицейскому беспределу, который организован в отношении него», — полагает Гончаров.





При этом в пресс-службе «Яблока» рассказали изданию Znak. com, что «предложить свою кандидатуру для выдвижения от партии «может любой гражданин России, обладающий пассивным избирательным правом и разделяющий ее ценности и программу». Отмечалось, что «решение о выдвижении будет принимать московское региональное отделение» партии.





Вместе с тем в «Яблоке» признались, что «предпочли бы видеть в качестве кандидата от партии другого рэп-исполнителя — Оксимирона». В партии добавили, что раз в столице будут «разыграны» порядка 1,5 мандата — в таком случае «места хватит всем».