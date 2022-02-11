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Моргенштерн высмеял предложение «Яблока» присоединиться, перепутав партию с Apple
Рэпер подумал, будто его зовут на работу в американскую компанию undefined
Новости

Моргенштерн высмеял предложение «Яблока» присоединиться, перепутав партию с Apple

Рэпер подумал, будто его зовут на работу в американскую компанию

Замглавы регионального отделения «Яблока» в Москве Кирилл Гончаров пригласил рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) присоединиться к их партии и выдвинуть кандидатуру на муниципальных выборах в 2022 году по любому из районов столицы. По мнению Гончарова, музыкант — «толковый парень» и не затерялся бы в политике. Моргенштерн в своем Instagram иронично ответил на предложение, признавшись, что перепутал партию «Яблоко» с корпорацией Apple.

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«Думал, в Apple зовут», — ответил Гончарову Моргенштерн в соцсети.


Замглавы регионального отделения «Яблока» в Москве ранее выразил мнение, что у скандально известного рэпера «демократический взгляд на будущее» России. «Он толковый парень и мог бы стать хорошим политиком. Более того, это был бы эффективный способ противостоять тому полицейскому беспределу, который организован в отношении него», — полагает Гончаров.


При этом в пресс-службе «Яблока» рассказали изданию Znak. com, что «предложить свою кандидатуру для выдвижения от партии «может любой гражданин России, обладающий пассивным избирательным правом и разделяющий ее ценности и программу». Отмечалось, что «решение о выдвижении будет принимать московское региональное отделение» партии.


Вместе с тем в «Яблоке» признались, что «предпочли бы видеть в качестве кандидата от партии другого рэп-исполнителя — Оксимирона». В партии добавили, что раз в столице будут «разыграны» порядка 1,5 мандата — в таком случае «места хватит всем».

На рэпера Моргенштерна завели новое дело о пропаганде наркотиков из-за его татуировок

Музыкант вину не признал и опроверг сообщения о переезде из России в Дубай на постоянное место жительства 9 февраля 2022
Dailystorm - На рэпера Моргенштерна завели новое дело о пропаганде наркотиков из-за его татуировок

Ранее в отношении Моргенштерна завели новое дело, касающееся пропаганды наркотиков в трех его видеоклипах, опубликованных в Сети. Дело возбуждено полицией города Набережные Челны. Согласно заключению специалистов, «по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».


Также эксперты изучили три клипа Моргенштерна: «Новая волна», El problema и Yung Hefner. Ролики, как считают специалисты, «побуждают интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению». Сам рэпер вину не признал.


Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин назвал претензии МВД к музыканту абсурдом. По словам юриста, вначале проверялись песни Моргенштерна, но в них ничего противозаконного не смогли обнаружить и дело развалилось. Но, утверждает Жорин, полиция переключила внимание на клипы рэпера и таким образом «проявила креатив» и желание во что бы то ни стало придраться к Моргенштерну.


«Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков», — посетовал Жорин. Он заявил, что защита планирует обжаловать это постановление в отношении рэпера и добиться справедливости.


Суд Москвы 3 июня признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family. Рэперу назначили административный штраф в размере 100 тысяч рублей. На клипы рэпера пожаловался экс-депутат от ЛДПР Дмитрий Носов. Моргенштерн назвал процесс «большим отличным цирком, который дарит всем настроение». Также МВД заблокировало две ссылки на трек «Розовое вино — 2».

#моргенштерн #гончаров #яблоко #apple #партия
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