Лыжник Большунов завоевал «серебро» для России на Олимпиаде

В десятку лучших по итогам гонки попали еще двое россиян. Пятым финишировал Алексей Червоткин с результатом 38.51,7, а девятое место занял Илья Семиков — 39.34,7. Еще один отечественный лыжник Иван Якимушкин с результатом 39.52,6 оказался на 13-й позиции в итоговом протоколе.





После финиша Большунов признался журналистам, что не испытывает «никаких ощущений». «Просто гонка прошла, прошла неплохо. Хотелось выиграть, но сегодня Ийво был намного сильнее, и это со старта было понятно. Я пытался навязать борьбу, но сегодня немного не получилось. Но второе место — это не так уж и плохо. Тем более в такой сильной компании и на Олимпийских играх. Есть еще гонки, где я постараюсь навязать борьбу за золото», — сказал российский лыжник.





Тренер Большунова Юрий Бородавко отметил «Чемпионату», что подопечный «боролся за первое место, сколько мог». «Серебряная медаль — это тоже здорово. На сегодняшний день Ийво был сильнее, отрыв все-таки приличный», — заключил наставник.





Это второй успех Большунова на Играх-2022. 6 февраля россиянин стал обладателем золотой медали в скиатлоне. Второе место в этой гонке тогда занял еще один представитель России Денис Спицов. Став чемпионом Олимпиады, Большунов заявил журналистам, что никто не должен прикасаться к его награде до окончания Игр в Пекине. «Это долгожданная медаль. Дам подержать ее только после 19-го. Все прикосновения — это очень опасно. 19-го после 18:00 примерно», — говорил спортсмен. Он также выразил слова благодарности близким, которые «в самые трудные минуты были рядом».





Также 10 февраля стало известно, что глава Росгвардии Виктор Золотов досрочно присвоил звание капитана Большунову и Спицову. Золотов отметил, что эти лыжники «являясь лучшими на планете в своем виде спорта, служат настоящим образцом для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которые болеют за них во всей стране».