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Лыжник Большунов завоевал «серебро» для России на Олимпиаде
В копилке национальной команды уже 12 медалей undefined
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Лыжник Большунов завоевал «серебро» для России на Олимпиаде

В копилке национальной команды уже 12 медалей

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом классическим стилем на Играх в Пекине. Эта олимпийская медаль оказалась для команды России 12-й. Большунов в четвертый раз за карьеру стал серебряным призером Игр. Также в активе лыжника одно олимпийское золото и одна бронза.

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Первым пересек финишную черту финн Ийво Нисканен, который преодолел дистанцию 15 километров за 37 минут 54,8 секунды. Большунов уступил победителю 23,2 секунды. На третьей строчке расположился представитель Норвегии Йоханнес Клебо (+37,5).

В десятку лучших по итогам гонки попали еще двое россиян. Пятым финишировал Алексей Червоткин с результатом 38.51,7, а девятое место занял Илья Семиков — 39.34,7. Еще один отечественный лыжник Иван Якимушкин с результатом 39.52,6 оказался на 13-й позиции в итоговом протоколе.


После финиша Большунов признался журналистам, что не испытывает «никаких ощущений». «Просто гонка прошла, прошла неплохо. Хотелось выиграть, но сегодня Ийво был намного сильнее, и это со старта было понятно. Я пытался навязать борьбу, но сегодня немного не получилось. Но второе место — это не так уж и плохо. Тем более в такой сильной компании и на Олимпийских играх. Есть еще гонки, где я постараюсь навязать борьбу за золото», — сказал российский лыжник.


Тренер Большунова Юрий Бородавко отметил «Чемпионату», что подопечный «боролся за первое место, сколько мог». «Серебряная медаль — это тоже здорово. На сегодняшний день Ийво был сильнее, отрыв все-таки приличный», — заключил наставник.


Это второй успех Большунова на Играх-2022. 6 февраля россиянин стал обладателем золотой медали в скиатлоне. Второе место в этой гонке тогда занял еще один представитель России Денис Спицов. Став чемпионом Олимпиады, Большунов заявил журналистам, что никто не должен прикасаться к его награде до окончания Игр в Пекине. «Это долгожданная медаль. Дам подержать ее только после 19-го. Все прикосновения — это очень опасно. 19-го после 18:00 примерно», — говорил спортсмен. Он также выразил слова благодарности близким, которые «в самые трудные минуты были рядом».


Также 10 февраля стало известно, что глава Росгвардии Виктор Золотов досрочно присвоил звание капитана Большунову и Спицову. Золотов отметил, что эти лыжники «являясь лучшими на планете в своем виде спорта, служат настоящим образцом для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которые болеют за них во всей стране».

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Гонка классическим стилем с раздельным стартом — самый старый вид соревнований у лыжников. Свою историю на Играх «разделка» ведет с 1924 года. До 1956-го спортсмены бегали дистанцию 18 километров, а затем она была сокращена до 15. До 1988-го золото Олимпиады в «раздедке» выигрывали только лыжники из Норвегии, Швеции, Финляндии и СССР. Что касается советских спортсменов, чемпионами становились Николай Бажуков в 1976-м и Михаил Девятьяров в 1988-м.


Затем в лыжных гонках начались реформы, и «разделка» пропала из программы Олимпиад до 2002 года. После ее возвращения побеждали только два человека — эстонец Андрес Веерпалу и швейцарец Дарио Колонья. На нынешнем старте 35-летний Колонья показал только 44-й результат с отставанием в 3.45,1 от выигравшего финна Нисканена.

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