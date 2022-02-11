Лыжник Большунов завоевал «серебро» для России на Олимпиаде

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом классическим стилем на Играх в Пекине. Эта олимпийская медаль оказалась для команды России 12-й. Большунов в четвертый раз за карьеру стал серебряным призером Игр. Также в активе лыжника одно олимпийское золото и одна бронза.
Первым пересек финишную черту финн Ийво Нисканен, который преодолел дистанцию 15 километров за 37 минут 54,8 секунды. Большунов уступил победителю 23,2 секунды. На третьей строчке расположился представитель Норвегии Йоханнес Клебо (+37,5).
В десятку лучших по итогам гонки попали еще двое россиян. Пятым финишировал Алексей Червоткин с результатом 38.51,7, а девятое место занял Илья Семиков — 39.34,7. Еще один отечественный лыжник Иван Якимушкин с результатом 39.52,6 оказался на 13-й позиции в итоговом протоколе.
После финиша Большунов признался журналистам, что не испытывает «никаких ощущений». «Просто гонка прошла, прошла неплохо. Хотелось выиграть, но сегодня Ийво был намного сильнее, и это со старта было понятно. Я пытался навязать борьбу, но сегодня немного не получилось. Но второе место — это не так уж и плохо. Тем более в такой сильной компании и на Олимпийских играх. Есть еще гонки, где я постараюсь навязать борьбу за золото», — сказал российский лыжник.
Тренер Большунова Юрий Бородавко отметил «Чемпионату», что подопечный «боролся за первое место, сколько мог». «Серебряная медаль — это тоже здорово. На сегодняшний день Ийво был сильнее, отрыв все-таки приличный», — заключил наставник.
Это второй успех Большунова на Играх-2022. 6 февраля россиянин стал обладателем золотой медали в скиатлоне. Второе место в этой гонке тогда занял еще один представитель России Денис Спицов. Став чемпионом Олимпиады, Большунов заявил журналистам, что никто не должен прикасаться к его награде до окончания Игр в Пекине. «Это долгожданная медаль. Дам подержать ее только после 19-го. Все прикосновения — это очень опасно. 19-го после 18:00 примерно», — говорил спортсмен. Он также выразил слова благодарности близким, которые «в самые трудные минуты были рядом».
Также 10 февраля стало известно, что глава Росгвардии Виктор Золотов досрочно присвоил звание капитана Большунову и Спицову. Золотов отметил, что эти лыжники «являясь лучшими на планете в своем виде спорта, служат настоящим образцом для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которые болеют за них во всей стране».
Гонка классическим стилем с раздельным стартом — самый старый вид соревнований у лыжников. Свою историю на Играх «разделка» ведет с 1924 года. До 1956-го спортсмены бегали дистанцию 18 километров, а затем она была сокращена до 15. До 1988-го золото Олимпиады в «раздедке» выигрывали только лыжники из Норвегии, Швеции, Финляндии и СССР. Что касается советских спортсменов, чемпионами становились Николай Бажуков в 1976-м и Михаил Девятьяров в 1988-м.
Затем в лыжных гонках начались реформы, и «разделка» пропала из программы Олимпиад до 2002 года. После ее возвращения побеждали только два человека — эстонец Андрес Веерпалу и швейцарец Дарио Колонья. На нынешнем старте 35-летний Колонья показал только 44-й результат с отставанием в 3.45,1 от выигравшего финна Нисканена.