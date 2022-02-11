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Число заболевших COVID-19 в России за сутки превысило отметку в 200 тысяч
112 236 человек выздоровели Фото: Global Look Press / Александр Поляков
Новости

Число заболевших COVID-19 в России за сутки превысило отметку в 200 тысяч

112 236 человек выздоровели

Фото: Global Look Press / Александр Поляков

За последние сутки коронавирусной инфекцией в России заразились 203 949 человек, сообщил оперативный штаб. Это максимум с начала пандемии. Накануне, 10 февраля, в стране было выявлено 197 076 новых случаев заражения COVID-19.


19 281 человек в РФ были госпитализированы, это на 0,85% меньше по сравнению с показателями 10 февраля. За последние 24 часа полностью вылечились от ковида 112 236 человек, 722 пациента скончались.


За весь период эпидемии выявлено 13 731 794 случая коронавируса в 85 регионах России. Зафиксировано 338 813 летальных исходов, выздоровели 11 021 633 человека.


Регионом с наибольшим числом заболевших ковидом за сутки остается Санкт-Петербург — 22 070. На втором месте Москва — 18 541 человек. В Московской области коронавирусной инфекцией заразились 8967 человек.


В столице за последние 24 часа госпитализированы 1342 заразившихся COVID-19, на ИВЛ находятся 633 человека. 21 615 окончательно выздоровели после прохождения лечения. Таким образом, всего в Москве инфекцию победили 2 140 512 человек. За последние сутки 81 пациент с подтвержденным диагнозом «пневмония» скончался.


Из общего числа проживающих на территории РФ за время пандемии полностью вакцинировались 80 446 704 человека. Несколько больше (84 967 516) привиты первым компонентом. Коллективный иммунитет в стране составляет 64,1%.


11 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%. Это свидетельствует о том, что пик заболеваний «омикроном» прошел. Также в столице идет снижение числа госпитализаций, а прием пациентов в поликлиниках проходит практически без очередей.

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#наука #covid-19 #коронавирус #омикрон #статистика
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