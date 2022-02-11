У здания Госдумы рухнули строительные леса, повредив несколько автомобилей

Во внутреннем дворе Госдумы, в Георгиевском переулке, обрушились строительные леса. В результате были повреждены несколько автомобилей. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Обрушение произошло у реконструируемого комплекса зданий городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена XIX века. Леса находились на фасадной стене здания. На стоявший транспорт упали куски бетона. Однако в салоне автомобилей, по счастливой случайности, не было ни водителей, ни пассажиров.
По информации РБК, одна из поврежденных машин — автомобиль Управления делами президента. Машина относится к так называемому депутатскому развозу. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.
В январе 2022 года стало известно, что государственная инспекция по недвижимости Москвы начала проверку около 600 зданий с апартаментами в столице. Ведомство проверяет, насколько законно построены объекты, пояснил глава Госинспекции Владимир Овчинский. По его словам, уже специалистами ведомства отработано порядка 200 объектов и в них выявлено 25 признаков нарушений.
При этом недобросовестным застройщикам грозят штрафы от 1,5 до 2% от кадастровой стоимости земельного участка. Собственникам — физическим лицам грозят штрафы в 1500-2000 рублей, юридическим лицам — от 200 до 400 тысяч рублей. Кроме того, апартаменты могут быть признать самостроем.