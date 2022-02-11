Президент Бауманки Александров пожаловался Путину, что гастарбайтера в Россию привезти легче, чем ученого

Президент России Владимир Путин дал правительству и властям регионов поручения по развитию науки в РФ. Глава государства, в частности, поручил создать благоприятные условия для работы зарубежных ученых и расширить жилищную программу для молодых научных работников. Президент МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров в беседе с Daily Storm поддержал эти предложения. Он отметил, что привлечение иностранных ученых в Россию забюрократизировано.





«Очень трудно оформить документы, прямо целая проблема. Гастарбайтеры приезжают — в одну секунду их оформляют, а чтобы оформить профессора, надо полгода потратить. Мука просто!» — сказал президент Бауманки. Он отметил, что нельзя «закрывать двери» для иностранных ученых.





Александров напомнил, что очень важно материально стимулировать научную работу среди молодых людей: «У него должны быть условия для жизни, чтобы он мог создать семью, иметь детей, чтобы у нее было жилье».





Помимо поддержки иностранных ученых и улучшения жилищных условий для научных работников, Путин поручил кабмину усовершенствовать систему финансирования исследований, которые проводят аспиранты. Также глава государства поручил «оптимизировать» стипендии аспирантам.