Президент Бауманки Александров пожаловался Путину, что гастарбайтера в Россию привезти легче, чем ученого

Президент России Владимир Путин дал правительству и властям регионов поручения по развитию науки в РФ. Глава государства, в частности, поручил создать благоприятные условия для работы зарубежных ученых и расширить жилищную программу для молодых научных работников. Президент МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров в беседе с Daily Storm поддержал эти предложения. Он отметил, что привлечение иностранных ученых в Россию забюрократизировано.
«Очень трудно оформить документы, прямо целая проблема. Гастарбайтеры приезжают — в одну секунду их оформляют, а чтобы оформить профессора, надо полгода потратить. Мука просто!» — сказал президент Бауманки. Он отметил, что нельзя «закрывать двери» для иностранных ученых.
Александров напомнил, что очень важно материально стимулировать научную работу среди молодых людей: «У него должны быть условия для жизни, чтобы он мог создать семью, иметь детей, чтобы у нее было жилье».
Помимо поддержки иностранных ученых и улучшения жилищных условий для научных работников, Путин поручил кабмину усовершенствовать систему финансирования исследований, которые проводят аспиранты. Также глава государства поручил «оптимизировать» стипендии аспирантам.
4 февраля вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что при вузах при поддержке Минобрнауки будут созданы семейные общежития. Александров в беседе с Daily Storm указал, что вузы не всегда могут размещать в общежитиях семейные пары, поэтому идея Кузнецовой актуальна.
Президент Бауманки также заявил, что создание семейных общежитий позволит улучшить демографическую ситуацию. При этом он отметил, что доля студентов, которые решают завести семью, не превышает 10%.