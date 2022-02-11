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Президент Бауманки Александров пожаловался Путину, что гастарбайтера в Россию привезти легче, чем ученого
Глава государства дал ряд поручений для развития науки в стране Президент МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров
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Президент Бауманки Александров пожаловался Путину, что гастарбайтера в Россию привезти легче, чем ученого

Глава государства дал ряд поручений для развития науки в стране

Президент МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров Фото: Global Look Press / Дмитрий Голубович

Президент России Владимир Путин дал правительству и властям регионов поручения по развитию науки в РФ. Глава государства, в частности, поручил создать благоприятные условия для работы зарубежных ученых и расширить жилищную программу для молодых научных работников. Президент МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров в беседе с Daily Storm поддержал эти предложения. Он отметил, что привлечение иностранных ученых в Россию забюрократизировано.


«Очень трудно оформить документы, прямо целая проблема. Гастарбайтеры приезжают — в одну секунду их оформляют, а чтобы оформить профессора, надо полгода потратить. Мука просто!» — сказал президент Бауманки. Он отметил, что нельзя «закрывать двери» для иностранных ученых.


Александров напомнил, что очень важно материально стимулировать научную работу среди молодых людей: «У него должны быть условия для жизни, чтобы он мог создать семью, иметь детей, чтобы у нее было жилье».


Помимо поддержки иностранных ученых и улучшения жилищных условий для научных работников, Путин поручил кабмину усовершенствовать систему финансирования исследований, которые проводят аспиранты. Также глава государства поручил «оптимизировать» стипендии аспирантам.

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Президент Бауманки также заявил, что создание семейных общежитий позволит улучшить демографическую ситуацию. При этом он отметил, что доля студентов, которые решают завести семью, не превышает 10%.

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