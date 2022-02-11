Новости
Новости
St
В Кремле призвали попавшую в допинг-скандал Валиеву «не прятать лицо» на Олимпиаде и ходить гордо
Фигуристку могут отстранить от соревнований из-за сданного еще до начала Игр в Пекине допинг-теста Коллаж: Daily Storm
Новости

В Кремле призвали попавшую в допинг-скандал Валиеву «не прятать лицо» на Олимпиаде и ходить гордо

Фигуристку могут отстранить от соревнований из-за сданного еще до начала Игр в Пекине допинг-теста

Коллаж: Daily Storm

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль поддерживает 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву, которая оказалась в эпицентре скандала на Олимпиаде. В допинг-пробе спортсменки 25 декабря, еще до Игр, нашли запрещенное вещество — триметазидин. Валиева после утренней тренировки была вынуждена закрывать лицо в микс-зоне капюшоном, а журналист Daily Mail пытался спровоцировать россиянку вопросами о приеме допинга.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

«Безгранично, абсолютно безгранично и полностью, и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать», — сказал пресс-секретарь президента.


«И говорим Камиле: «Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!» — добавил официальный представитель Кремля.


По словам Пескова, в Кремле считают, что в ситуации с Валиевой речь идет о недоразумении, и призывают дождаться завершения разбирательств. «У наших спортивных чиновников есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой», — заметил пресс-секретарь российского лидера. При этом Песков пояснил, что в Кремле с огромным уважением относятся к WADA и МОК, но категорически не согласны с трансграничными применениями законодательства США, в том числе в спорте.


11 февраля журналист Daily Mail Риат Аль-Самаррай из Британии попытался по окончании тренировки Валиевой задать ей вопрос про допинг. «Ты принимала допинг? Ты чиста?» — прокричал корреспондент вслед уходившей и закрывшей лицо капюшоном россиянке в микст-зоне. Рядом стояли соотечественники фигуристки из числа журналистов. Они осадили британца.


Аль-Самаррай позднее в своем Twitter прокомментировал инцидент. По словам журналиста, его российские коллеги были недовольны. Аль-Самаррай отметил, что профессия журналиста обязывает его интересоваться у спортсмена, обвиняемого в употреблении запрещенных веществ, правда ли это.


«Спросил у Камилы Валиевой, чиста ли она, когда она проходила через микст-зону. Она закрывала лицо капюшоном и не остановилась, чтобы ответить. Российские репортеры были очень недовольны моим вопросом, даже фотографировали мою аккредитацию», — написал британец.

Пресс-секретарь Зюганова обрушился с критикой на депутата Роднину, вылившую «ведро негатива» на фигуристку Валиеву

Он призвал коллегу по Госдуме «открыть свой канал в интернете и вещать» 11 февраля 2022
Dailystorm - Пресс-секретарь Зюганова обрушился с критикой на депутата Роднину, вылившую «ведро негатива» на фигуристку Валиеву

Международное агентство тестирования (ITA) ранее заявило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. По данным ITA, окончательное решение насчет Валиевой примут до начала личного турнира женщин-одиночниц — 15 февраля. Рассмотрением дела займется выездная панель CAS.


Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что публикацию положительного результата допинг-пробы Валиевой могли специально задержать до окончания командного турнира на Олимпиаде. По словам Позднякова, между сдачей крови (25 декабря) и публикацией пробы (8 февраля) прошло очень много времени.


Глава ОКР подчеркнул, что международные правила ограничивают данный срок. Он не должен превышать 20 дней. Поздняков указал: ситуация, когда проба «добиралась» из Санкт-Петербурга в лабораторию WADA в Стокгольме больше месяца, просто беспрецедентна.


Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля временно запретило Валиевой выступать. На следующий день Камила успешно оспорила решение. Через несколько дней пройдет апелляция в Спортивном арбитражном суде. В ОКР отметили, допинг-пробы до и после 25 декабря, когда Валиева выступила на чемпионате страны по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показывали отрицательный результат.


Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил США в спекуляции на скандале по делу Валиевой. Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что россиян могут привлечь к ответственности из-за допинг-пробы спортсменки.

«Все начали вопить налево и направо»: Песков прокомментировал скандал о допинг-пробе Валиевой

Пресс-секретарь президента России призвал ориентироваться на позицию МОК 10 февраля 2022
Dailystorm - «Все начали вопить налево и направо»: Песков прокомментировал скандал о допинг-пробе Валиевой

7 февраля сборная России выиграла золотые медали командного турнира по фигурному катанию. Спортсмены набрали в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Серебро завоевали представители США, а бронзу — фигуристы из Японии.


Сама Валиева в рамках командного турнира была первой в короткой и произвольной программах. Юная россиянка также стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Играх. Это случилось в произвольной программе, когда Валиева исполнила четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде.

#фигурное катание #песков #валиева #допинг #кремль #скандал #журналисты
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»