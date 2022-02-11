В Кремле призвали попавшую в допинг-скандал Валиеву «не прятать лицо» на Олимпиаде и ходить гордо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль поддерживает 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву, которая оказалась в эпицентре скандала на Олимпиаде. В допинг-пробе спортсменки 25 декабря, еще до Игр, нашли запрещенное вещество — триметазидин. Валиева после утренней тренировки была вынуждена закрывать лицо в микс-зоне капюшоном, а журналист Daily Mail пытался спровоцировать россиянку вопросами о приеме допинга.
«Безгранично, абсолютно безгранично и полностью, и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать», — сказал пресс-секретарь президента.
«И говорим Камиле: «Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!» — добавил официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, в Кремле считают, что в ситуации с Валиевой речь идет о недоразумении, и призывают дождаться завершения разбирательств. «У наших спортивных чиновников есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой», — заметил пресс-секретарь российского лидера. При этом Песков пояснил, что в Кремле с огромным уважением относятся к WADA и МОК, но категорически не согласны с трансграничными применениями законодательства США, в том числе в спорте.
11 февраля журналист Daily Mail Риат Аль-Самаррай из Британии попытался по окончании тренировки Валиевой задать ей вопрос про допинг. «Ты принимала допинг? Ты чиста?» — прокричал корреспондент вслед уходившей и закрывшей лицо капюшоном россиянке в микст-зоне. Рядом стояли соотечественники фигуристки из числа журналистов. Они осадили британца.
Аль-Самаррай позднее в своем Twitter прокомментировал инцидент. По словам журналиста, его российские коллеги были недовольны. Аль-Самаррай отметил, что профессия журналиста обязывает его интересоваться у спортсмена, обвиняемого в употреблении запрещенных веществ, правда ли это.
«Спросил у Камилы Валиевой, чиста ли она, когда она проходила через микст-зону. Она закрывала лицо капюшоном и не остановилась, чтобы ответить. Российские репортеры были очень недовольны моим вопросом, даже фотографировали мою аккредитацию», — написал британец.
Международное агентство тестирования (ITA) ранее заявило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. По данным ITA, окончательное решение насчет Валиевой примут до начала личного турнира женщин-одиночниц — 15 февраля. Рассмотрением дела займется выездная панель CAS.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что публикацию положительного результата допинг-пробы Валиевой могли специально задержать до окончания командного турнира на Олимпиаде. По словам Позднякова, между сдачей крови (25 декабря) и публикацией пробы (8 февраля) прошло очень много времени.
Глава ОКР подчеркнул, что международные правила ограничивают данный срок. Он не должен превышать 20 дней. Поздняков указал: ситуация, когда проба «добиралась» из Санкт-Петербурга в лабораторию WADA в Стокгольме больше месяца, просто беспрецедентна.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля временно запретило Валиевой выступать. На следующий день Камила успешно оспорила решение. Через несколько дней пройдет апелляция в Спортивном арбитражном суде. В ОКР отметили, допинг-пробы до и после 25 декабря, когда Валиева выступила на чемпионате страны по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показывали отрицательный результат.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил США в спекуляции на скандале по делу Валиевой. Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что россиян могут привлечь к ответственности из-за допинг-пробы спортсменки.
7 февраля сборная России выиграла золотые медали командного турнира по фигурному катанию. Спортсмены набрали в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Серебро завоевали представители США, а бронзу — фигуристы из Японии.
Сама Валиева в рамках командного турнира была первой в короткой и произвольной программах. Юная россиянка также стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Играх. Это случилось в произвольной программе, когда Валиева исполнила четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде.