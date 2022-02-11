В Кремле призвали попавшую в допинг-скандал Валиеву «не прятать лицо» на Олимпиаде и ходить гордо

«Безгранично, абсолютно безгранично и полностью, и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать», — сказал пресс-секретарь президента.





«И говорим Камиле: «Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!» — добавил официальный представитель Кремля.





По словам Пескова, в Кремле считают, что в ситуации с Валиевой речь идет о недоразумении, и призывают дождаться завершения разбирательств. «У наших спортивных чиновников есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой», — заметил пресс-секретарь российского лидера. При этом Песков пояснил, что в Кремле с огромным уважением относятся к WADA и МОК, но категорически не согласны с трансграничными применениями законодательства США, в том числе в спорте.





11 февраля журналист Daily Mail Риат Аль-Самаррай из Британии попытался по окончании тренировки Валиевой задать ей вопрос про допинг. «Ты принимала допинг? Ты чиста?» — прокричал корреспондент вслед уходившей и закрывшей лицо капюшоном россиянке в микст-зоне. Рядом стояли соотечественники фигуристки из числа журналистов. Они осадили британца.





Аль-Самаррай позднее в своем Twitter прокомментировал инцидент. По словам журналиста, его российские коллеги были недовольны. Аль-Самаррай отметил, что профессия журналиста обязывает его интересоваться у спортсмена, обвиняемого в употреблении запрещенных веществ, правда ли это.





«Спросил у Камилы Валиевой, чиста ли она, когда она проходила через микст-зону. Она закрывала лицо капюшоном и не остановилась, чтобы ответить. Российские репортеры были очень недовольны моим вопросом, даже фотографировали мою аккредитацию», — написал британец.