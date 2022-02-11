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Пресс-секретарь Зюганова обрушился с критикой на депутата Роднину, вылившую «ведро негатива» на фигуристку Валиеву
Он призвал коллегу по Госдуме «открыть свой канал в интернете и вещать» undefined
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Пресс-секретарь Зюганова обрушился с критикой на депутата Роднину, вылившую «ведро негатива» на фигуристку Валиеву

Он призвал коллегу по Госдуме «открыть свой канал в интернете и вещать»

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина 9 февраля заявила, что если подтвердится допинг-проба у 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, то она станет «нарушителем всех законов России». Позже она объяснила свои слова тем, что очередная новость о допинге стала бы ударом по РФ. Коллега Родниной по Госдуме, пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко в беседе с Daily Storm заявил, что высказывание Родниной и есть удар по России.


«Она не просто талантливая спортсменка. Не только кумир миллионов людей. Она ваша коллега по цеху. И ей всего лишь 15 лет. И вдруг депутат Госдумы в самый пиковый момент соревнований выливает ведро негатива. <...> Избиратели Родниной не давали ей права в самый критический момент топить своих», — сказал Ющенко.


По мнению Ющенко, высказывание Родниной недопустимо еще и потому, что Запад ведет против РФ «настоящую информационную войну»: «Международная ситуация для России в последние годы исключительно сложная. И как минимум не улучшается. <...> Неужели этого не может понять депутат Государственной думы? Неужели наш депутат еще должен помогать Западу в его пропаганде?»


Он призвал Роднину поставить себя на место Валиевой, которая прямо сейчас находится в центре скандала с допингом на Олимпиаде в Пекине: «Целая страна росла на культе Родниной. За вас переживали. Миллионы женщин пили валерьянку, когда вы выступали. И сейчас миллионы людей восхищаются девочкой-вундеркиндом Валиевой».


Ющенко предложил Родниной в следующий раз по-другому высказываться о российских спортсменах: «Мне возразят: у каждого может быть свое мнение. Тем более у профессионала. Я согласен. Тогда надо открыть свой канал в интернете и вещать. А мы будем смотреть. Только мандат депутата здесь не вписывается. Может быть, его отложить или сдать?»

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В Кремле призвали попавшую в допинг-скандал Валиеву «не прятать лицо» на Олимпиаде и ходить гордо

Фигуристку могут отстранить от соревнований из-за сданного еще до начала Игр в Пекине допинг-теста 11 февраля 2022
Dailystorm - В Кремле призвали попавшую в допинг-скандал Валиеву «не прятать лицо» на Олимпиаде и ходить гордо

11 февраля стало известно, что Валиева сдала положительную допинг-пробу. В крови чемпионки Европы обнаружили вещество триметазидин. В Кремле назвали произошедшее недоразумением и выразили Валиевой полную поддержку.


Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков также прокомментировал инцидент с Валиевой. Он отметил, что в ситуации есть странности: допинг-проба «добиралась» из Санкт-Петербурга в антидопинговую лабораторию в Стокгольме с 25 декабря по 8 февраля, хотя на это должно было уйти не больше 20 дней.

#допинг-скандал #допинг #олимпиада #кпрф #олимпийские игры #госдума
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