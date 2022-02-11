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Олимпийский чемпион Кожевников «набросился» на недовольных «скучным» хоккеем России на Играх в Пекине
Россияне прошли в четвертьфинал благодаря овертайму в матче между чехами и швейцарцами undefined
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Олимпийский чемпион Кожевников «набросился» на недовольных «скучным» хоккеем России на Играх в Пекине

Россияне прошли в четвертьфинал благодаря овертайму в матче между чехами и швейцарцами

Мужская сборная России по хоккею обеспечила себе первое место в группе B и напрямую вышла в четвертьфинал на Олимпиаде в Пекине. Россиянам помог овертайм в матче между сборными Чехии и Швейцарии (1 : 1). Некоторые издания, например «Чемпионат», отмечают, что многие ругают россиян на Олимпиаде за «невзрачный и скучный» хоккей. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников, однако, считает, что нужно быть нацеленными только на результат и отбросить зрелищность.


«Игру забудут, а звание останется. Победа нужна. Вы начинаете сейчас там буробить, журналисты, а забыли, как на той Олимпиаде [в Пхенчхане] проиграли словакам? <...> А сейчас подавайте игру», — возмутился Кожевников в беседе с Daily Storm.


При этом он не стал давать прогнозы по дальнейшей игре команды России, отметив лишь, что хоккеисты выбрались в плей-офф. Также он напомнил, что не стоит выделять отдельных соперников, поскольку каждый из них силен: будь то США, Канада или Финляндия.


Заключительный матч группового турнира по хоккею на Олимпиаде пройдет 12 февраля. Россияне сразятся со сборной Чехии. Положение команд в группе В: Россия — 6 (2), Дания — 3 (2), Чехия — 0 (1), Швейцария — 0 (1).

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Российские хоккеисты выиграли у Дании, одержав вторую подряд «сухую» победу на Олимпиаде

В первом матче турнира россияне одолели команду Швейцарии с минимальным счетом 1 : 0 11 февраля 2022
Dailystorm - Российские хоккеисты выиграли у Дании, одержав вторую подряд «сухую» победу на Олимпиаде
#олимпиада #хоккей #олимпийские игры
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