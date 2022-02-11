Финляндия закупит у США партию самых дорогих истребителей в мире — F-35

Власти Финляндии договорились о покупке у американской Lockheed Martin партии самолетов F-35. Это самые дорогие истребители в мире. Всего Финляндия потратит на перевооружение новой авиацией 9,4 миллиарда евро.





«Это еще один явный признак того, как серьезно Финляндия всегда относилась к своей национальной обороне», — отметил посол Финляндии в Вашингтоне Микко Хаутала. Его слова приводит Reuters. Дипломат сообщил агентству, что «это часть долгосрочного планирования, и она не имеет никакого отношения к нынешней ситуации» в Европе.





Известно, что еще в 2018 году власти Финляндии предложили нескольким компаниям участвовать в тендере по замене своих истребителей F/A-18 «Хорнет». В Суоми они находятся на вооружении с 1995 года, их срок эксплуатации истечет в 2030-м. В тендере в результате могли принимать участие представители четырех стран: Великобритании, Швеции, Франции и США. Речь шла о нескольких марках истребителей — Boeing F/A-18, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35 и Saab Gripen.





В декабре 2021 года власти Финляндии определились насчет продавца. Выбор пал на компанию Lockheed Martin из США. Отмечается, что в общей сложности Финляндия закупит 64 многофункциональных истребителя F-35A Lightning II. Договор на их поставку подписан 11 февраля. «Соглашение было подписано с производителем истребителей Lockheed Martin и производителем двигателей Pratt & Whitney, входящим в группу Raytheon Technologies», — уточнили в Минобороны Финляндии.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила в декабре 2021 года, что решение Хельсинки закупить 64 американских истребителя F-35 для национальных ВВС не является неожиданностью для Москвы. По словам Захаровой, речь идет идет о плановой замене аналогичного количества закупленных в 90-е годы американских самолетов F/A-18 Hornet, состоящих на вооружении Минобороны Финляндии сейчас.





Россия с уважением относится к суверенному праву каждой страны вырабатывать свои подходы к обеспечению национальной безопасности, пояснила официальный представитель МИД РФ. «Что касается Финляндии, то принципиальный момент — приверженность Хельсинки традиционной политике неприсоединения к военным союзам, блокам и так далее, которое мы рассматриваем в качестве важного фактора стабильности и безопасности в регионе Северной Европы и в целом на Европейском континенте», — заключила Захарова.