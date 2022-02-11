На «Московских ярмарках» рассказали, как выбрать тыкву

Существуют три группы тыкв: крупноплодная, твердокорая и мускатная. Крупноплодная тыква богата сахаром и каротином, а значит, подходит для запекания и овощного рагу. Основной недостаток такой тыквы — она слишком большая, в разрезанном состоянии ей долго не пролежать.





По сравнению с крупноплодной тыквой у твердокорой кожура толще и грубее, а ее мякоть немного жестковата. Этот вид хорошо подходит для приготовления супов и пюре.





Мускатную тыкву эксперты считают самой вкусной и сладкой. Некоторые ее плоды могут горчить, это происходит из-за недостаточного полива или сильной жары.





Тыквы всех видов содержат много сахара, пектина и каротина. Содержание этих веществ у некоторых сортов может доходить до 30 миллиграмм — это очень много.





Итак, главный вопрос: как же выбрать тыкву? Эксперты на «Московских ярмарках» советуют в первую очередь обращать внимание на зрелость плода. Следует изучить кожуру — она должна быть без вмятин и опрелостей. Хвостик тыквы должен быть подсохшим. Проверьте, остаются ли вмятины от пальцев после нажима на кожицу тыквы — если они есть, это может указывать на несвежесть овоща.





Стоит также постучать по тыкве — спелый овощ издает отчетливый глухой звук. Необходимо понюхать тыкву: если она пахнет сладко и свежо и в запахе нет перепрелых и кислых ноток, все хорошо.





Важно запомнить, что эксперты не рекомендуют покупать половинки тыквы, так как в этом случае невозможно гарантировать санитарно-гигиеническую безопасность продукта.





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