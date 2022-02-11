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На «Московских ярмарках» рассказали, как выбрать тыкву
Продавцы всегда помогут с выбором свежего овоща undefined
Новости

На «Московских ярмарках» рассказали, как выбрать тыкву

Продавцы всегда помогут с выбором свежего овоща

Сегодня мы с вами отправляемся изучать тыквы на «Московских ярмарках». Нам расскажут, как выбрать самую качественную, сладкую и свежую тыкву, а также напомнят о пользе этого овоща.

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Существуют три группы тыкв: крупноплодная, твердокорая и мускатная. Крупноплодная тыква богата сахаром и каротином, а значит, подходит для запекания и овощного рагу. Основной недостаток такой тыквы — она слишком большая, в разрезанном состоянии ей долго не пролежать.


По сравнению с крупноплодной тыквой у твердокорой кожура толще и грубее, а ее мякоть немного жестковата. Этот вид хорошо подходит для приготовления супов и пюре.


Мускатную тыкву эксперты считают самой вкусной и сладкой. Некоторые ее плоды могут горчить, это происходит из-за недостаточного полива или сильной жары.


Тыквы всех видов содержат много сахара, пектина и каротина. Содержание этих веществ у некоторых сортов может доходить до 30 миллиграмм — это очень много.


Итак, главный вопрос: как же выбрать тыкву? Эксперты на «Московских ярмарках» советуют в первую очередь обращать внимание на зрелость плода. Следует изучить кожуру — она должна быть без вмятин и опрелостей. Хвостик тыквы должен быть подсохшим. Проверьте, остаются ли вмятины от пальцев после нажима на кожицу тыквы — если они есть, это может указывать на несвежесть овоща. 


Стоит также постучать по тыкве — спелый овощ издает отчетливый глухой звук. Необходимо понюхать тыкву: если она пахнет сладко и свежо и в запахе нет перепрелых и кислых ноток, все хорошо.


Важно запомнить, что эксперты не рекомендуют покупать половинки тыквы, так как в этом случае невозможно гарантировать санитарно-гигиеническую безопасность продукта.


Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. Цены не кусаются, в павильонах работают доброжелательные продавцы. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.


Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в любой удобной соцсети: Instagram«ВКонтакте» или Facebook.

#москва #фермерство #ярмарка
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