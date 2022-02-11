Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%

«Вопреки нашим ожиданиям перелома в динамике инфляции на сегодняшний день не произошло. Более того, его устойчивые компоненты даже усилились. Основная причина — нарастающий дисбаланс в экономике. В результате требуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем мы предполагали раньше», — цитирует председателя Банка России ТАСС. Возвращение целевой инфляции к 4% ожидается только в середине 2023 года, прогнозирует Набиуллина.





«Если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%», — отметила она.





Совет директоров Центробанка пока не пересматривал оценку нейтральной ставки — это 1-2% в реальном выражении и 5-6% в номинальном выражении. Нейтральная ставка — это ориентир, относительно которого нужно оценивать направленность денежно-кредитной политики, а также ориентир среднего уровня процентных ставок в экономике.





Эльвира Набиуллина выступает на пресс-конференциях в разных брошках. Она сама ранее называла украшения видом коммуникации, но смысл символов не раскрывала. На это раз Набиуллина выбрала брошку в виде весов.





В пресс-релизе Центробанка по итогам заседания совета директоров сообщается, что на ближайших заседаниях возможно дальнейшее повышение ключевой ставки. В базовом прогнозе регулятор увеличил диапазон ключевой ставки на 2022 год до 9-11%. За прошлый год Банк России повышал ставку семь раз, в декабре она достигла 8,5% годовых.