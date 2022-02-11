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Нагиев сменит во главе КВН заболевшего коронавирусом Маслякова
Игра запланирована на 17 февраля undefined
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Нагиев сменит во главе КВН заболевшего коронавирусом Маслякова

Игра запланирована на 17 февраля

Шоумен и актер Дмитрий Нагиев станет ведущим «Клуба веселых и находчивых» (КВН) вместо Александра Маслякова на время его болезни ковидом. Первая игра запланирована на 17 февраля. О сроках возвращения Маслякова к руководству КВН пока ничего неизвестно. При этом Нагиев будет не единственным ведущим, а одним из нескольких шоуменов на этой позиции.


Сам Нагиев уже подтвердил информацию, что вскоре станет сменщиком Маслякова. «Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них», — сказал шоумен в разговоре с РИА Новости.


Также на странице КВН в Instagram говорится, что именно Нагиев будет заменой Маслякову. «17 февраля в ЦАТРА (Центральный академический театр Российской армии) пройдут съемки первой 1/8. <...> Ведущий игр — Дмитрий Нагиев!»указывается в сообщении. Отмечается, что выступлений в клубе «ждут новички, которые готовы ворваться в сезон, чтобы составить конкуренцию уже знакомым зрителю командам, вновь вступившим в борьбу за чемпионство».


Александр Масляков рассказал о заражении COVID-19 в начале февраля. Причем ведущий заболел коронавирусом повторно и вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН. Но, как подчеркнул Масляков, КВН не может остаться без ведущего, поэтому на первых играх на его роль станут приглашать известных кавээнщиков и людей, «не чужих нашей игре, передаче». «COVID-19 второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что какое-то время надо посидеть дома», — отмечал Масляков.


Ранее актер Денис Косяков рассказал, что шоумен Нагиев заменит Маслякова за стойкой ведущего. В этом Косякову якобы признался человек, связанный с КВН. «Я не могу вам назвать его имя. Но он в меру уверен, что будет именно так. Если случится что-то другое, я не удивлюсь. Значит, произошла ошибка», — утверждал Косяков.

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Масляков отметил вклад коллег после награждения его орденом «За заслуги перед отечеством»

Ведущий рассказал, что награда оказалась для него неожиданной 14 октября 2021
Dailystorm - Масляков отметил вклад коллег после награждения его орденом «За заслуги перед отечеством»

Маслякову 80 лет. Он начал работать на телевидении еще в 1960-е годы, когда был студентом. Отправной точкой для его журналистской деятельности оказалась Главная редакция программ для молодежи. Телеведущий вспоминал, что его пригласили в пятерку ведущих, которые победили в последней игре в КВН. Позже Масляков стал вести не только КВН («Клуб веселых и находчивых»), но и программы «Алло, мы ищем таланты!», «Песня года», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!» и другие.


Он ведет КВН с 1964 года и является основателем и совладельцем творческого объединения «АМиК», которое производит программу. В октябре 2021 года Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Награда ему вручена за «значительный вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную работу». В беседе с Daily Storm Масляков признался, что столь почетная награда оказалась для него неожиданностью. Он также отметил, что в этом есть «заслуги моих коллег, с которыми я эти годы работал, работаю, и, надеюсь, еще поработаю».

#масляков #квн #дмитрий нагиев #шоумен #ведущий
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