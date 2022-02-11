Нагиев сменит во главе КВН заболевшего коронавирусом Маслякова

Шоумен и актер Дмитрий Нагиев станет ведущим «Клуба веселых и находчивых» (КВН) вместо Александра Маслякова на время его болезни ковидом. Первая игра запланирована на 17 февраля. О сроках возвращения Маслякова к руководству КВН пока ничего неизвестно. При этом Нагиев будет не единственным ведущим, а одним из нескольких шоуменов на этой позиции.





Сам Нагиев уже подтвердил информацию, что вскоре станет сменщиком Маслякова. «Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них», — сказал шоумен в разговоре с РИА Новости.





Также на странице КВН в Instagram говорится, что именно Нагиев будет заменой Маслякову. «17 февраля в ЦАТРА (Центральный академический театр Российской армии) пройдут съемки первой 1/8. <...> Ведущий игр — Дмитрий Нагиев!» — указывается в сообщении. Отмечается, что выступлений в клубе «ждут новички, которые готовы ворваться в сезон, чтобы составить конкуренцию уже знакомым зрителю командам, вновь вступившим в борьбу за чемпионство».





Александр Масляков рассказал о заражении COVID-19 в начале февраля. Причем ведущий заболел коронавирусом повторно и вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН. Но, как подчеркнул Масляков, КВН не может остаться без ведущего, поэтому на первых играх на его роль станут приглашать известных кавээнщиков и людей, «не чужих нашей игре, передаче». «COVID-19 второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что какое-то время надо посидеть дома», — отмечал Масляков.





Ранее актер Денис Косяков рассказал, что шоумен Нагиев заменит Маслякова за стойкой ведущего. В этом Косякову якобы признался человек, связанный с КВН. «Я не могу вам назвать его имя. Но он в меру уверен, что будет именно так. Если случится что-то другое, я не удивлюсь. Значит, произошла ошибка», — утверждал Косяков.