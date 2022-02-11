Матвиенко отчитала сенаторов, разговаривающих по телефону во время заседания

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала коллег-сенаторов быть более дисциплинированными во время заседаний палаты. Спикера возмутили телефонные разговоры во время пленарных заседаний — коллег призвали перестать заниматься броуновским движением.





«Можно пожить без телефона два раза в месяц, когда проходят пленарные заседания? Кто-то звонит, берете телефон, выходите разговаривать. Коллеги, у нас не проходной двор, заканчивайте заниматься броуновским движением во время пленарного заседания», — заявила Матвиенко.





Спикер отметила, что в Совфеде есть две категории сенаторов: одни всегда сидят на месте, другие на регулярной основе демонстрируют недисциплинированность и избыточную занятость. «Сколько можно призывать к дисциплине? Мы же не в детском саду», — продолжила она.





Матвиенко призвала коллег заранее планировать работу таким образом, чтобы в течение дня их ничего не отвлекало. Сенаторам необходимо дождаться окончания пленарного заседания, а уже потом общаться по телефону, отметила спикер.





«Вы же не в МЧС работаете, чтобы срочно реагировать на звонки», — заявила Матвиенко.





Председатель Совета Федерации подчеркнула, что глава комитета по регламенту по итогам каждого месяца предоставляет информацию о дисциплине сенаторов. Руководителей регионов планируют информировать о том, кто присутствовал на заседании лишь часть времени, а кто пропустил его полностью.





Матвиенко отметила, что верхняя палата парламента — не то место, куда приходят просто «отбывать номер». На сенаторов возложена важная задача по отстаиванию интересов регионов, поэтому каждый член Совфеда должен принимать активное участие в каждом заседании.