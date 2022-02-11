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Зюганова госпитализировали из-за эпидемиологической угрозы
Внук политика сообщил, что здоровью лидера КПРФ ничего не угрожает Фото: Global Look Press / Государственная Дума России
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Зюганова госпитализировали из-за эпидемиологической угрозы

Внук политика сообщил, что здоровью лидера КПРФ ничего не угрожает

Фото: Global Look Press / Государственная Дума России

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил, что Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики. Решение принято на фоне эпидемиологической обстановки, а также перенесенных политиком оперативных медицинских вмешательств. Ющенко сообщил «Интерфаксу», что, как правило, плановое лечение Зюганов проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ).


«Зюганов в силу своей должности контактируют со многими людьми. В последнее время у него были признаки простудного заболевания. И чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу», — объяснил Ющенко.


Источник Daily Storm, близкий к Зюганову, рассказал, что тот заболел «омикроном». Однако каково состояние здоровья лидера КПРФ, собеседник не уточнил.


Внук председателя КПРФ Леонид Зюганов сообщил, что информация о госпитализации его дедушки не имеет ничего общего с реальностью. «Его вообще не госпитализировали», — заявил он.

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9 февраля Минздрав РФ сообщил о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского с поражением легких — у политика выявили «омикрон». В ведомстве добавили, что состояние парламентария оценивается как стабильное.


Вскоре после госпитализации Жириновского в СМИ появилась информация о том, что он перестал узнавать окружающих. В ЛДПР «категорически опровергают заявление анонимных источников».

Споривший с Жириновским священник РПЦ отказался молиться за политика, заболевшего COVID-19

Парламентарий находится под наблюдением врачей в Центральной клинической больнице 10 февраля 2022
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#больница #здоровье #политик #зюганов
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