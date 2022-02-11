Зюганова госпитализировали из-за эпидемиологической угрозы

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил, что Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики. Решение принято на фоне эпидемиологической обстановки, а также перенесенных политиком оперативных медицинских вмешательств. Ющенко сообщил «Интерфаксу», что, как правило, плановое лечение Зюганов проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ).





«Зюганов в силу своей должности контактируют со многими людьми. В последнее время у него были признаки простудного заболевания. И чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу», — объяснил Ющенко.





Источник Daily Storm, близкий к Зюганову, рассказал, что тот заболел «омикроном». Однако каково состояние здоровья лидера КПРФ, собеседник не уточнил.





Внук председателя КПРФ Леонид Зюганов сообщил, что информация о госпитализации его дедушки не имеет ничего общего с реальностью. «Его вообще не госпитализировали», — заявил он.