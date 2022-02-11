Внук Зюганова назвал слухами и вбросом информацию о госпитализации лидера КПРФ

Леонид Зюганов, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщил Daily Storm, что информация о госпитализации парламентария — утка, которую могли запустить другие партии. По его словам, сейчас его дед на совещании с зампредом партии Юрием Афониным. Ранее пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко заявил, что политика положили в больницу в целях профилактики по причине эпидемиологической ситуации.





«С Геннадием Андреевичем все хорошо. Я не знаю, кто запустил эти слухи. Его вообще не госпитализировали! Мы пытаемся понять, кто это в принципе запустил», — сказал Леонид Зюганов.





«Мы вчера вечером с ним разговаривали, все нормально. Он на работе был, вообще. Он к какому-то врачу сегодня ездил с утра, но это вообще не госпитализация. Сейчас он где-то на совещании с Афониным», — добавил он.





Внук лидера КПРФ предположил, что информацию о возможной госпитализации парламентария могли распространить другие партии на фоне публикаций о болезни председателя ЛДПР Владимира Жириновского.





«Я, честно, в наше время, в 2022 году, могу допустить любую мысль. Может, ЛДПР [запустила утку о госпитализации], или «Справедливая Россия», или «Единая Россия». Кто-то сегодня встал и решил подшутить, сказать про это [госпитализацию Зюганова] где-то. Сказал, ну раз Жириновский [болеет], так пусть теперь и Зюганова госпитализируем. До кучи», — допустил Леонид Зюганов.





11 февраля пресс-секретарь лидера коммунистов Александр Ющенко заявил «Интерфаксу», что Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в больницу. Такое решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также в целях профилактики: в последние годы политик перенес несколько операций.





Председатель КПРФ контактирует с большим количеством людей, отметил Ющенко, а также «в последнее время у него были признаки простудного заболевания». По версии пресс-секретаря, Зюганов будет выписан через несколько дней.





Информированный источник Daily Storm подтвердил , что коммуниста положили в больницу, так как выявили у него «омикрон». О состоянии его здоровья не сообщалось.



