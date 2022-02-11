Новости
Новости
St
Внук Зюганова назвал слухами и вбросом информацию о госпитализации лидера КПРФ
Ранее пресс-секретарь главы КПРФ Ющенко сообщил, что парламентария положили в больницу в профилактических целях undefined
Эксклюзив Новости

Внук Зюганова назвал слухами и вбросом информацию о госпитализации лидера КПРФ

Ранее пресс-секретарь главы КПРФ Ющенко сообщил, что парламентария положили в больницу в профилактических целях

Леонид Зюганов, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщил Daily Storm, что информация о госпитализации парламентария — утка, которую могли запустить другие партии. По его словам, сейчас его дед на совещании с зампредом партии Юрием Афониным. Ранее пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко заявил, что политика положили в больницу в целях профилактики по причине эпидемиологической ситуации.


«С Геннадием Андреевичем все хорошо. Я не знаю, кто запустил эти слухи. Его вообще не госпитализировали! Мы пытаемся понять, кто это в принципе запустил», — сказал Леонид Зюганов.


«Мы вчера вечером с ним разговаривали, все нормально. Он на работе был, вообще. Он к какому-то врачу сегодня ездил с утра, но это вообще не госпитализация. Сейчас он где-то на совещании с Афониным», — добавил он.


Внук лидера КПРФ предположил, что информацию о возможной госпитализации парламентария могли распространить другие партии на фоне публикаций о болезни председателя ЛДПР Владимира Жириновского.


«Я, честно, в наше время, в 2022 году, могу допустить любую мысль. Может, ЛДПР [запустила утку о госпитализации], или «Справедливая Россия», или «Единая Россия». Кто-то сегодня встал и решил подшутить, сказать про это [госпитализацию Зюганова] где-то. Сказал, ну раз Жириновский [болеет], так пусть теперь и Зюганова госпитализируем. До кучи», — допустил Леонид Зюганов.


11 февраля пресс-секретарь лидера коммунистов Александр Ющенко заявил «Интерфаксу», что Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в больницу. Такое решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также в целях профилактики: в последние годы политик перенес несколько операций.


Председатель КПРФ контактирует с большим количеством людей, отметил Ющенко, а также «в последнее время у него были признаки простудного заболевания». По версии пресс-секретаря, Зюганов будет выписан через несколько дней.


Информированный источник Daily Storm подтвердил, что коммуниста положили в больницу, так как выявили у него «омикрон». О состоянии его здоровья не сообщалось.


9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с подтвержденным диагнозом COVID-19. По информации Минздрава РФ, лидер ЛДПР находится в ЦКБ с 2 февраля. 10 февраля в партии рассказали, что Жириновский вернется к работе совсем скоро.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#геннадий зюганов #александр ющенко #covid-19 #коронавирус #кпрф #омикрон
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»