Глава МИД Украины Кулеба потребовал у Москвы данные о численности российских военных вблизи украинской границы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в соответствии с пунктом III Венского документа в Москву был направлен запрос с требованием предоставить детальные разъяснения касательно военной деятельности России у границ Украины и в Крыму. Российскую сторону призвали назвать точные места проведения военной деятельности, дату ее завершения, количество военных формирований, а также задействованные типы вооружения и военной техники — на ответ России дали 48 часов.





«Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в РФ с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму», — сообщил Кулеба в Twitter.





Глава МИД Украины отметил, что Россия должна ответить на запрос в течение 48 часов. В случае непредоставления Москвой данных украинская сторона будет требовать созыва чрезвычайной встречи с государствами, подписавшими Венский документ.





«Мы продолжим использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины», — предупредил Кулеба.





Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. В ходе опроса 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.





Украина назвала произошедшее «аннексией» и продолжила считать Крым частью своего государства. Большинство стран запада поддержало украинские власти.





С октября 2021 года западные государства и Украина выражают обеспокоенность усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины и из-за этого угрожают новыми санкциями. В Москве неоднократно отвергали обвинения и говорили, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог для наращивания сил НАТО вблизи границ РФ.





Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности предполагает, что страны-участницы ОБСЕ каждый год обмениваются сведениями о военных силах и основных системах вооружений и техники, а также о планировании в области обороны.