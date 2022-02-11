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Убийца ребенка под Орлом оказался серийным маньяком, ранее он задушил двух детей и женщину
В данный момент обвиняемый находится под стражей undefined
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Убийца ребенка под Орлом оказался серийным маньяком, ранее он задушил двух детей и женщину

В данный момент обвиняемый находится под стражей

Сотрудники правоохранительных органов установили, что обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Орловской области причастен к смертям двух детей и женщины в 2000-м, 2003-м и 2005 году. Обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются.


«По версии следствия, в апреле 2000 года, в сентябре 2003 года и в июле 2005 года в Залегощенском районе Орловской области Шаяхмедов задушил трех местных жителей — мальчиков 6 и 11 лет, а также 32-летнюю женщину», — сообщили в СК.


В ведомстве отметили, что маньяк не был знаком с шестилетним ребенком и женщиной, однако 11-летний мальчик проживал в соседнем доме.


Сведения о причастности мужчины к другим тяжким преступления были получены в ходе расследования убийства девочки в орловском селе Казарь. Отмечается, что сотрудниками правоохранительных органов были получены доказательства, которые подтверждают эти данные.


Возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РФ, которые находятся в производстве СК России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.


По словам представителя МВД, работа оперативников ранее осложнялась давностью совершенных преступлений — восстановить обстоятельства произошедшего удалось благодаря многочисленным экспертизам.

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#орловская область #убийство #происшествие #преступление
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