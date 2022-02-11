Министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что доверяет словам Шойгу об отсутствии у России намерения нападать на Украину

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о завершении переговоров со своим коллегой Сергеем Шойгу о российских предложениях по гарантиям безопасности в Европе. Он уверен в правдивости слов Шойгу об отсутствии у РФ планов по захвату Украины.





«Он (Шойгу) очень опытный министр, как и глава Генерального штаба ВС РФ (Валерий Герасимов), и когда они говорят мне, что они не будут вторгаться на Украину, мы относимся к этому серьезно, но мы также будем смотреть на те действия, которые будут их (слова) сопровождать», — сообщил Уоллес.





По словам Уоллеса, переговоры получились конструктивными и откровенными. Министр обороны Великобритании выразил надежду на продолжение диалога с коллегами из России, призвав к снятию напряжения в ситуации вокруг Украины.





Уоллес уверил, что страны НАТО готовы соблюдать все соглашения, подписанные с Россией.





Встреча Шойгу и Уоллеса прошла в Москве 11 февраля. Глава Минобороны России призвал страны Запада внести свой вклад в снижение напряженности ситуации в Европе и остановить накачку Украины оружием.