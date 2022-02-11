Экономист Чарльз Гудхарт назвал ключевые причины мировой инфляции

В последние годы многие страны мира столкнулись с проблемой стремительной инфляции, однако на данный момент эксперты не могут назвать точные причины происходящего. По мнению экономиста Британии Чарльза Гудхарта, рост цен и замедление экономического роста связаны с ухудшением демографической ситуации. Проблема наблюдается не только в мире в целом, но и в Китае, где молодому поколению приходится уделять все больше времени на уход за пенсионерами.





«Честно говоря, я не думаю, что кто-либо из политиков считает демографию ключевым или важным [фактором в экономике]. Они знают о моих выводах, но они все еще цепляются за веру в то, что нынешний рост инфляции спадет», — отметил Гудхарт в разговоре с RTVI.





Экономист уверен, что на данный момент мировая инфляция достигла достаточно высокой отметки, чтобы запустить спираль роста цен на заработную плату. Решить проблему могут центробанки, однако действовать необходимо быстро и решительно, уверен он.





По мнению Гудхарта, демографические вопросы в будущем станут намного важнее в сфере экономической науки, поэтому уделить им заслуженное внимание необходимо сейчас.





Экономист сообщил RTVI, что не считает пандемию коронавируса фактором, который сможет усугубить ситуацию в долгосрочной перспективе. Ключевым последствием COVID-19 он назвал уменьшение доступности рабочей силы.





Отвечая на вопрос журналистов, Гудхарт сообщил, что увеличение рождаемости в мире способно оказать влияние на инфляцию, однако строить иллюзий не стоит.





«В любом случае не стоит забывать и о том, что даже если стимулы к повышению рождаемости сработают, на численности трудоспособного населения это скажется не меньше, чем примерно через 20 лет», — сообщил он.





Гудхарт отметил, что вопрос демографии не цикличен, а имеет долгосрочный тренд. Экономист уверен, что снижение рождаемости в мире зависит от уровня образования женщин, однако даже он может быть подвержен незначительным циклическим изменениям.





Говоря о прогнозе по инфляции, экономист отметил, что вопрос инфляции во многом зависит от реакции на нее Федеральной резервной системы США. В случае, если там решатся на изменение большого количества базисных пунктов, то финансовые рынки США и Европы ждет сильное ослабление, которое может стать серьезной преградой для снижения темпов инфляции в дальнейшем.