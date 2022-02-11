Завод «Москокс» в Видном признали виновным в загрязнении воздуха

Черемушкинский районный суд Москвы признал виновным завод «Москокс» в Видном в загрязнении атмосферного воздуха. Предприятие обязали выплатить штраф в размере 540 тысяч рублей и устранить нарушения, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.





«Черемушкинский районный суд Москвы рассмотрел три протокола об административных нарушениях в отношении АО «Москокс». Вина компании установлена», — уточнила она.





Радионова отметила, что в результате проверок Росприроднадзором были выявлены выбросы стирола на предприятии без соответствующего разрешения. Нарушения зафиксировали на восьми стационарных источниках выбросов коксогазового производства.





Владельцем «Москокс» является компания «Мечела», представитель которой сообщил ТАСС, что свою вину завод признавать не собирается. Отмечается, что необходимое для работы разрешение у предприятия имеется.





«Москокс» свою вину не признает, так как стирол входит в состав бензола, на выброс которого (у завода) есть разрешение. Постановления в законную силу не вступили, будут обжалованы в установленном порядке», — заключил он.





Проверку «Москокса» инициировала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая обратила внимание на жалобы граждан. Минприроды, Росприроднадзор, Ростехнадзор и Роспотребнадзор обязали отчитаться перед правительством России о полученных в ходе проверок результатах.





Абрамченко также поручила до 7 февраля разработать предложения по решению экологических проблем, связанных с деятельностью завода «Москокс».