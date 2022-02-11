В школе в Мытищах, где шестиклассник устроил поножовщину, могли не работать металлодетекторы

В мытищинской школе №19 дети устроили поножовщину, в ходе которой ученик 6-го класса ударил ножом своего одноклассника. Пострадавший был доставлен в больницу. Как оказалось, в школе не так давно установили металлодетекторы, однако включить их так и не решились. В день трагедии — тоже.





«Когда их только поставили, ничего не было — они не работали. Все спокойно ходили в школу, проносили что хотели. Когда произошел инцидент с шестиклассниками, их включили на следующий день», — рассказал собеседник.





По словам собеседника, на предмет запрещенных вещей учеников проверяли внутри самой школы. При этом отмечается, что проверка была отнюдь не обязательной — от нее можно было просто отказаться.





«В школу идет большая очередь из детей и подростков. Когда заходишь внутрь, тебя проверяют, выкладываешь все железное из куртки и портфеля. Допустим, если у тебя что-то было — отправляют обратно. Как я слышал, обыскивают с разрешения ребенка, конечно», — сообщил ученик.