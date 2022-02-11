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В школе в Мытищах, где шестиклассник устроил поножовщину, могли не работать металлодетекторы
Отмечается, что вскоре после инцидента администрация школы включила аппаратуру undefined
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В школе в Мытищах, где шестиклассник устроил поножовщину, могли не работать металлодетекторы

Отмечается, что вскоре после инцидента администрация школы включила аппаратуру

В мытищинской школе №19 дети устроили поножовщину, в ходе которой ученик 6-го класса ударил ножом своего одноклассника. Пострадавший был доставлен в больницу. Как оказалось, в школе не так давно установили металлодетекторы, однако включить их так и не решились. В день трагедии — тоже.


«Когда их только поставили, ничего не было — они не работали. Все спокойно ходили в школу, проносили что хотели. Когда произошел инцидент с шестиклассниками, их включили на следующий день», — рассказал собеседник.


По словам собеседника, на предмет запрещенных вещей учеников проверяли внутри самой школы. При этом отмечается, что проверка была отнюдь не обязательной — от нее можно было просто отказаться.


«В школу идет большая очередь из детей и подростков. Когда заходишь внутрь, тебя проверяют, выкладываешь все железное из куртки и портфеля. Допустим, если у тебя что-то было — отправляют обратно. Как я слышал, обыскивают с разрешения ребенка, конечно», — сообщил ученик.

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В школе в Мытищах, где шестиклассник устроил поножовщину, даже после трагедии никто не разговаривал с ребятами о правилах безопасности

В образовательном учреждении полгода назад установили металлодетекторы; как ребенок пронес нож — пока неизвестно 11 февраля 2022
Dailystorm - В школе в Мытищах, где шестиклассник устроил поножовщину, даже после трагедии никто не разговаривал с ребятами о правилах безопасности

Ранее источники Daily Storm сообщили, что в школе детей не обучают мирному разрешению конфликтов. При этом даже после инцидента учеников с лекцией по технике безопасности не посетили ни педагоги, ни сотрудники правоохранительных органов.


В данный момент устанавливаются причины и условия произошедшего конфликта. Сотрудники полиции выясняют, каким образом ученику 6-го класса удалось пронести в школу нож.

#происшествие #резня #инцидент #школьники
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