В школе в Мытищах, где шестиклассник устроил поножовщину, даже после трагедии никто не разговаривал с ребятами о правилах безопасности

В школе №19 города Мытищи вечером 10 февраля произошел конфликт между двумя учениками шестого класса. В результате инцидента один ударил другого ножом в область ключицы. По предварительной информации, режущий предмет мальчик пронес в школу в рюкзаке. Собеседник Daily Storm из числа учащихся рассказал, что после трагедии с детьми никто не проводил беседы о технике безопасности.





По словам источника Daily Storm, в школе не учат детей решать конфликты. Ни правоохранители, ни педагоги не разговаривали с учениками о технике безопасности после инцидента, сказал он: «К нам не приходили и не проводили беседы».





Собеседник также рассказал, что в школе работает психолог, однако беседы с учащимися он не проводит. О том, можно ли к нему обратиться за помощью, неизвестно. Металлоискатели в учреждении, где произошел инцидент, были поставлены около полугода назад, сообщил ученик. Однако он не знает, работают ли они.





По его информации, вечером 10 февраля у двух шестиклассников произошла ссора, после чего один достал из портфеля раскладной нож и пырнул другого в область сердца.





Прокуратура города Мытищи после резни в школе начала проверку , в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных за безопасность учащихся. Также проверку проводят сотрудники МВД и Следственного комитета.





Следователи опросили очевидцев, работников школы и родителей подростков. Устанавливаются причины и условия, которые привели к конфликту. Правоохранители выясняют, каким образом ученику удалось пронести в школу нож.





Источник РИА Новости в Следственном комитете успокоил: жизни пострадавшего ребенка ничего не угрожает. У мальчика задето легкое, он подключен к аппарату ИВЛ.





Ранее в СМИ появилась информация, что директор СОШ №19 Динора Колонина решила поменять охрану в учебном заведении после конфликта подростков. Позже она опровергла эту информацию изданию «Подъем». Колонина заявила, что не обсуждала ни с кем эту тему, охранять школу будет то же охранное предприятие, которое работало до этого.