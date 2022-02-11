Новости
Новости
St
В школе в Мытищах, где шестиклассник устроил поножовщину, даже после трагедии никто не разговаривал с ребятами о правилах безопасности
В образовательном учреждении полгода назад установили металлодетекторы; как ребенок пронес нож — пока неизвестно Фото: Global Look Press / Николай Гынгазов
Эксклюзив Общество

В школе в Мытищах, где шестиклассник устроил поножовщину, даже после трагедии никто не разговаривал с ребятами о правилах безопасности

В образовательном учреждении полгода назад установили металлодетекторы; как ребенок пронес нож — пока неизвестно

Фото: Global Look Press / Николай Гынгазов

В школе №19 города Мытищи вечером 10 февраля произошел конфликт между двумя учениками шестого класса. В результате инцидента один ударил другого ножом в область ключицы. По предварительной информации, режущий предмет мальчик пронес в школу в рюкзаке. Собеседник Daily Storm из числа учащихся рассказал, что после трагедии с детьми никто не проводил беседы о технике безопасности.


По словам источника Daily Storm, в школе не учат детей решать конфликты. Ни правоохранители, ни педагоги не разговаривали с учениками о технике безопасности после инцидента, сказал он: «К нам не приходили и не проводили беседы».


Собеседник также рассказал, что в школе работает психолог, однако беседы с учащимися он не проводит. О том, можно ли к нему обратиться за помощью, неизвестно. Металлоискатели в учреждении, где произошел инцидент, были поставлены около полугода назад, сообщил ученик. Однако он не знает, работают ли они.


По его информации, вечером 10 февраля у двух шестиклассников произошла ссора, после чего один достал из портфеля раскладной нож и пырнул другого в область сердца.


Прокуратура города Мытищи после резни в школе начала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных за безопасность учащихся. Также проверку проводят сотрудники МВД и Следственного комитета.


Следователи опросили очевидцев, работников школы и родителей подростков. Устанавливаются причины и условия, которые привели к конфликту. Правоохранители выясняют, каким образом ученику удалось пронести в школу нож.


Источник РИА Новости в Следственном комитете успокоил: жизни пострадавшего ребенка ничего не угрожает. У мальчика задето легкое, он подключен к аппарату ИВЛ.


Ранее в СМИ появилась информация, что директор СОШ №19 Динора Колонина решила поменять охрану в учебном заведении после конфликта подростков. Позже она опровергла эту информацию изданию «Подъем». Колонина заявила, что не обсуждала ни с кем эту тему, охранять школу будет то же охранное предприятие, которое работало до этого.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#происшествие #резня #инцидент #школьники
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»